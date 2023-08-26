المحليات

“البلدية والقروية والإسكان” تعتمد تحديث جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية

صحيفة البلادaccess_time10 / صفر / 1445 هـ      26 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديث “جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية”.

وقالت الوزارة إن التحديث يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في الحد من الاجتهادات الرقابية وحفظ الحقوق لجميع أطراف العملية الرقابية.

وأكدت الوزارة أن الجدول المحدث يراعي تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحيث تم تصنيف نسبة السداد لـ 4 مستويات: – المنشآت الكبرى 100 % من قيمة الغرامة، المنشآت المتوسطة 75 % من قيمة الغرامة، المنشآت الصغيرة 50 % من قيمة الغرامة، المنشآت متناهية الصغر 25 % من قيمة الغرامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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