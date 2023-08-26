“البلدية والقروية والإسكان” تعتمد تحديث جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية

جدة : البلاد

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديث “جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية”.

وقالت الوزارة إن التحديث يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في الحد من الاجتهادات الرقابية وحفظ الحقوق لجميع أطراف العملية الرقابية.

وأكدت الوزارة أن الجدول المحدث يراعي تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحيث تم تصنيف نسبة السداد لـ 4 مستويات: – المنشآت الكبرى 100 % من قيمة الغرامة، المنشآت المتوسطة 75 % من قيمة الغرامة، المنشآت الصغيرة 50 % من قيمة الغرامة، المنشآت متناهية الصغر 25 % من قيمة الغرامة.