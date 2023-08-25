طريقة عمل بينا كولادا كيك بالأناناس المكرمل وحشو كريمة جوز الهند

البينا كولادا كيك هي خيار مثالي لمحبي جوز الهند

المقادير اللازمة

للكيك

1 و 1/2 كوب ( 188 جرام ) دقيق لجميع الأغراض

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر

1 و 1/2 ملعقة صغيرة مركز نكهة جوز الهند

1 و 1/2 ملعقة صغيرة مركز نكهة الأناناس

1/2 ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب (115 جم ) زبدة غير مملحة طرية بدرجة حرارة الغرفة

1/2 كوب ( 100 جم ) سكر

نصف كوب ( 100 جم ) سكر بني فاتح أو غامق

2 بيضة كبيرة في درجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

6 ملاعق كبيرة (90 مل) حليب كامل الدسم بدرجة حرارة الغرفة

للأناناس المكرمل

6 ملاعق كبيرة (85 جم ) زبدة غير مملحة

نصف كوب ( 100 جم ) سكر بني فاتح أو غامق بحسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا

2 كوب أناناس معلب

لكريمة جوز الهند

نصف كوب حليب جوز هند

2 كوب كريمة خفق

قليل من مركز نكهة جوز الهند

2 ملعقة كبيرة ممتلئة جبن كريمي بدون ملح

نصف كوب سكر بودرة

طريقة العمل

كريمة جوز الهند

تخفق جميع المقادير معاً حتي نحصل علي خليط متماسك

تغطي وتترك بالثلاجة لانه يجب إستخدامها باردة

الأناناس المكرمل

يمزج الزبدة والسكر البني معًا في قدر صغير على نار متوسطة

اخفقي من حين لآخر حتى تذوب الزبدة

يطهى ويخفق باستمرار لمدة دقيقة واحدة حتى يتكاثف المزيج

يرفع عن النار ويخفق مع الفانيليا

يصب في طبق بايركس غير مدهون مقاس 9 × 2 بوصة أو صينية كيك مستديرة

رتبي شرائح الأناناس بحذر في الأعلى ويمكن إضافة حبات كرز

ثم ضعي الصينية في الثلاجة لبضع دقائق أثناء تحضير خليط الكيك

الكيك

اخفقي الدقيق والبيكنج باودر والملح معًا واتركيه جانبا

بوعاء منفصل اخفقي الزبدة على سرعة عالية حتى تصبح ناعمة حوالي دقيقة

ثم يضاف السكر ويخفق على سرعة عالية حتى يتجانس معًا لمدة دقيقة تقريبًا

أضيفي البيض والفانيليا واخفقي حتى تمتزج

صبي المكونات الجافة في المكونات الرطبة

ضعي الخلاط على سرعة منخفضة وأثناء التشغيل اسكبي الحليب ببطء

اخفقي على سرعة منخفضة حتى تمتزج جميع المكونات ولكن لا تفرطي في الخلط مع ملاحظة أن الخليط سيكون سميكاً قليلاً

قومي بإزالة الأناناس من الثلاجة ثم أسكبي خليط الكيك ووزعيه بالتساوي فوق طبقة الأناناس

اخبزيها لمدة 40-46 دقيقة مع وضع طبقة من الألومنيوم على سطح الكيك في منتصف فترة الخبز لمنع السطح من التحمير الزائد

أخرجي الكيك من الفرن وضعيه ليبرد على رف سلكي لمدة 15 دقيقة فقط

ثم اقلبي الكيك على حامل الكيك أو طبق التقديم بحذر

قطعي الكيك من المنتصف وأرفعي الجزء العلوي برفق وحذر وأتركيه جانباً

قومي بحشو الطبقة الأخري بالكريمة ويمكن إضافة كرز

ثم ضعي طبقة الأناناس اعلاها

تقدم الكيكة باردة