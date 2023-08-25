طريقة عمل برجر السلمون

يساهم سمك السلمون في الحد من الدهون المتراكمة في الشرايين والتي تعمل على انسداد الشرايين وتكوين الجلطات كما أنه غني بـ أوميغا3

المقادير اللازمة

2 كيلو سلمون منزوع الجلد

2 بيضة

1 ملعقة كبيرة بصل بودرة

1 ملعقة كبيرة مسحوق الثوم

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

⅔ كوب بقسماط أو بانكو

قشر ليمونة

ربع كوب من الشبت الطازج المفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

خبز بريوش محمص

أوراق خس والطماطم واي إضافات مفضلة للتقديم

طريقة العمل

ضعي السلمون والبيض ومسحوق البصل ومسحوق الثوم والملح والفلفل وفتات الخبز والشبت، وقشر الليمون إلى محضر الطعام وأطحنيه حتى يمتزج تمامًا

أخرجي خليط السلمون وشكليه إلى أقراص مستديرة

ضعيه بالثلاجة لمدة 10-15 دقيقة

يسكب الزيت في مقلاة ويوضع السلمون في المقلاة

ضعيه علي حرارة متوسطة إلى عالية وقلبيه

عندما لا يلتصق السلمون بالمقلاة قومي بتقليبه حتي يكتسب اللون الذهبي من الجهتين وينضج

ضعي برجر السلمون في الخبز مع الإضافات ويقدم