برعاية الملك.. انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن

البلاد : متابعات

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، انطلقت التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 43، التي تقام في المسجد الحرام، حيث بدأت الجلسة الافتتاحية بـ 18 متسابقا.

وتهدف التصفيات الأولية، إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ، وإتقان التلاوة، وحسن الأداء، لتأهيلهم للمنافسة في التصفيات النهائية أمام لجنة تحكيم دولية.

هذا ويشارك في المسابقة 166 متسابقا من 117 دولة، وتبلغ جوائزها 4 ملايين ريال في أفرعها الخمسة، وتأتي المسابقة بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.