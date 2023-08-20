الصندوق السعودي يمول جسراً في مدغشقر

مدغشقر – واس

بحضور رئيس جمهورية مدغشقر السيد أندريه راجولينا ، ورئيس الوزراء السيد كريستيان نتساي، والمسؤولين، شارك الصندوق السعودي للتنمية ممثًلا في مدير عام عمليات أفريقيا محمد بن عدهان الشمري، في وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء جسر على نهر مانقوكي.

يسهم الصندوق في تمويل المشروع بقيمة 20 مليون دولار، وذلك بجانب المؤسسات والصناديق التنموية في مجموعة التنسيق العربية وحكومة مدغشقر ، وتمثّل تلك الإسهامات المشتركة دعم البنية التحتية وتعزيز النمو والقطاعات الزراعية والسياحية ، وتعزيز سبل العيش للمزارعين المحليين من خلال نقل منتجاتهم إلى الأسواق التجارية بشكل أسرع.

يأتي ذلك في إطار جهود الصندوق السعودي التنموية في العالم ، حيث قدم منذ عام 1978م، (6) قروض تنموية لتمويل (6) مشروعات وبرامج إنمائية في قطاعات الطاقة، والصناعة والتعدين، والنقل والمواصلات في جمهورية مدغشقر، بقيمة إجمالية تتجاوز (69) مليون دولار، ويأتي ذلك الدعم للإسهام في تعزيز أُطر التنمية للوصول إلى الازدهار المستدام.