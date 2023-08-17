هيئة مدينة لوجيازوي المالية تفتتح مكتبًا في مركز الملك عبدالله المالي بالسعودية

الرياض : البلاد

زار وفد رفيع من هيئة مدينة لوجيازوي المالية في شنغهاي مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض. وأعلن الوفد خلال الزيارة عن تأسيس أول مكتب للهيئة في منطقة الشرق الأوسط. وتنطوي الزيارة ومراسم افتتاح المكتب الجديد على أهمية كبيرة، وتمثل محطّة مهمة في مسيرة العلاقات الصينية العربية المتنامية. ويُعدّ مكتب هيئة مدينة لوجيازوي المالية الجديد في العاصمة الرياض ثاني مكتب للهيئة في العالم بعد تأسيس مكتب لندن في عام 2016.

وأقيمت مراسم افتتاح مكتب هيئة مدينة لوجيازوي المالية بتنظيم من شركة “إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال”، واستضافتها مكاتبها في العاصمة الرياض. وتقع مقرات الشركة، التي تُعدّ منصة استثمارية مشتركة، في المملكة العربية السعودية والصين.

وتُعتبر منطقة لوجيازوي المالية والتجارية في الصين منطقة التنمية الوحيدة المختصّة بمجالات المال والتجارة في البلاد. وتقع لوجيازوي في منطقة بودونغ الجديدة، موطن منطقة التجارة الحرة التجريبية في شنغهاي بالصين، والوجهة الرئيسة في شنغهاي للمستثمرين والموهوبين وجهات الابتكار.

ووقعت “إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال”، خلال الحدث، اتفاقية استراتيجية مع هيئة مدينة لوجيازوي المالية في شنغهاي لتطوير منصة تعاون استثماري بين الجانبين، بهدف تحفيز التعاون الشامل في مجالات المال والتجارة والابتكار والتقنيات الحديثة وغيرها، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط بين البلدين، وتيسير حركة الاستثمار ورؤوس الأموال والموهوبين بينهما.

هذا وتم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين كلّ من شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، و إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال مع هيئة مدينة لوجيازوي المالية بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين المركزين الماليين، وفتح أفق جديدة أمام علاقات التعاون الاستراتيجي لكلا البلدين.

ومن المنتظر أن يصبح مكتب هيئة مدينة لوجيازوي المالية في الرياض، البوابة الرئيسة التي تصل شنغهاي بالمملكة العربية السعودية، وذلك بدعم من “إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال”. وسيغدو المكتب منصة رسمية تربط جميع المعنيين في أسواق البلدين وتعزز علاقات الشراكة في مجالات التجارة والتقنيات الحديثة والمال وغيرها من القطاعات.

وأكد غاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، على أهمية التعاون بين المملكة والصين، مشيرًا إلى أن نماذج الشراكة الفعالة، مثل “إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال”، ومراكز المال التخصصية، مثل مركز الملك عبدالله المالي وهيئة مدينة لوجيازوي المالية في شنغهاي “محفزات تعزّز الأعمال التجارية بين الدولتين، وتمهّد السبل أمام الشركات للنمو والاستفادة من الأسواق الجديدة”. وقال: “من شأن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مدّ الجسور نحو تحقيق مشاركة هادفة في المستقبل وضمان علاقات عمل سلسة للأفراد والمؤسسات”.

يقع مركز الملك عبدالله المالي “كافد” في قلب العاصمة الرياض، ويضم كافد 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. يمثل المركز بتواجده على بعد 22 كيلومترًا من المطار قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه أكبر منطقة مالية عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED). يمتلك المركز ويديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي.

من ناحيته، أكّد المؤسس والمدير الشريك لشركة “إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال”، جيري لي، متانة العلاقات السعودية الصينية، قائلًا إن الشراكة تحمل أهمية بالغة لكل من الرياض وشنغهاي، وتنطوي على إمكانيات واعدة لتوليد قيمة كبيرة. وأضاف: “ترغب شنغهاي في تسخير خبراتها لدعم المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤيتها لعام 2030، فيما تعتبر المملكة المكتب الذي افتتحته للتوّ هيئة مدينة لوجيازوي المالية، مدخلًا يتيح التعرّف بعمق على القطاعات الصينية المزدهرة والاستفادة منها، كالتجارة والتقنيات الحديثة والمال”.

وأعرب جيري لي عن أمله في أن تواصل “إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال” المساهمة في دفع مساعي الابتكار والنمو المشتركة بين الصين والمملكة العربية السعودية”.