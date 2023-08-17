تسجيل أكثر من 275 ألف صفقة “للمؤشر الإيجاري” في يوليو 2023

جدة : البلاد

سجل المؤشر الإيجاري أكثر من 275 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية خلال يوليو الماضي، وذلك بحسب التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بالتكامل مع منصة سكني.

ويتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة، بثبات في أعداد الصفقات الشهرية بين يوليو 2022 ويوليو 2023.

وشهد تقرير “المؤشر الإيجاري” لشهر يوليو 2023 ارتفاعا في الصفقات السكنية بمعدل 15 في المائة، وارتفاعا في عدد الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 11 في المائة مقارنة بشهر يونيو الماضي، حيث سجل المؤشر في الرياض أكثر من 58 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية، لتتصدر التقرير لشهر يوليو كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية، بقيم تتجاوز 900 مليون ريال، تلتها جدة التي تجاوزت صفقاتها 35 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم المدينة المنورة ومكة المكرمة اللتان سجلتا ما يزيد على 13 ألف صفقة سكنية وتجارية لكل منهما، ثم الدمام التي تجاوزت صفقاتها 12 ألف صفقة.