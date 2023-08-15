أمازون أليكسا تقدّم مزايا تُسهِّل حياة العائلات والطلاب بالمملكة

أفضل ثلاث طرق للاستفادة من الأجهزة المنزلية الذكية خلال موسم العودة للمدارس

الرياض: البلاد

مع بدء العام الدراسي الجديد، يجد الأهالي أنفسهم أمام جداول مزدحمة، حيث يتعين عليهم إعادة أطفالهم إلى روتين المدرسة بعد عطلة طويلة، فمثلاً، يحتاج الأطفال إلى الاستيقاظ باكراً للذهاب إلى المدرسة وتهيئة أنفسهم لإنجاز واجباتهم المنزلية والعثور على وقت للاستمتاع واللعب. تلك الفترة قد تكون مرهقة أحيانًا على العائلات حيث تشكل تحدٍّ يتطلب الاهتمام والتنظيم.

هناك فوائد متعددة تتيحها الأجهزة الذكية في أوقات مثيلة، وبفضل المساعد الصوتي أليكسا باللغة العربية واللهجة الخليجية العربية، تساعد تلك الأجهزة في تيسير هذه الفترة الانتقالية وتخفيف الضغوط المرتبطة بإدارة الجداول والتأقلم مع العام الدراسي الجديد.

سواء كان الأمر يتعلق بتنسيق الأنشطة اليومية، إنشاء قوائم التسوق، ضبط التذكيرات لأوقات الصلاة، أو تنظيم الأنشطة المدرسية، فبإمكان تفعيل كل هذه الميزات بواسطة الأوامر الصوتية مثل “أليكسا، صحيني الصباح للمدرسة”، بالإضافة إلى ضبط المنبهات الصباحية والتذكيرات للواجبات المنزلية وأوقات اللعب وغيرها.

وهناك مجموعة من الطرق للاستفادة من إمكانيات أليكسا خلال فترة العودة إلى المدرسة، وإليكم ثلاث أفضل طرق مما يُمكِّنهم من إتمام نشاطاتهم اليومية بسهولة وسلاسة:

محتوى صديق للعائلة

تأتي أجهزة أليكسا مزودة بالعديد من الـskills والميزات التي تجعل فترة التعلم أكثر استمتاعاً وتعزز روح الإبداع والتعليم والقراءة.

فإذا واجه الأطفال صعوبة في إنجاز واجباتهم المنزلية أو كانوا يبحثون عن مزيد من المعلومات، يمكن للعائلات طلب أليكسا مساعدتهم في المواضيع التعليمية واكتساب معرفة جديدة، سواءً كان ذلك عبر السؤال عن “أليكسا، كيف تتهجى كلمة الاصطباغ؟” أو “ما هي عاصمة مدغشقر؟”. ويمثل سؤال “افتحي لعبة الجمع – الطرح – الضرب – القسمة” مثالًا آخر، حيث تقدم أليكسا ألعابًا رياضية تشمل الجمع والطرح والضرب والقسمة، محولة التعلم إلى نشاط عائلي ممتع.

إنشاء روتينات

ومن خلال الاعتماد على أجهزة أليكسا، يمكن للعائلات الحصول على نصائح قيمة وضبط اليوم الأول في المدرسة بسلاسة. وبامكانهم تفعيل هذه الميزات من خلال أوامر بسيطة مثل “أليكسا، كيف أستعد لأول يوم دراسي؟” أو “أليكسا، كيف أجهز أطفالي للمدرسة؟”، أو ضبط الروتين الصباحي وتذكير العائلات بالمهام الأساسية مثل تجهيز الوجبات والحقائب المدرسية، وتلقي تذكيرات بأوقات الدراسة واستمتاعهم بقصص النوم للراحة.

تسهيل تحضير وجبات المدرسة مع أليكسا مع وصفات فتافيت

يمكن للعائلات أيضًا تنظيم وتحضير وجبات مدرسية لذيذة لأطفالهم بسهولة من خلال السؤال “أليكسا، إيش الأكل ممكن أسويه للأطفال في المدرسة؟” أو “أليكسا، أبغي وصفات للطعام يمكنني إعداده للأطفال للمدرسة”، لتقدم لهم فرصة استكشاف مجموعة واسعة من الوصفات التي تقدمها فتافيت.

وتزامناً مع موسم العودة إلى المدرسة، تقدم أمازون عروضًا حصرية على أجهزتها المنزل الذكي خلال فترة 22 – 30 أغسطس، والتي تتضمن جهاز Echo Dot الجيل الخامس بسعر 169.99 ريال سعودي، وجهاز Echo Dot مع الساعة من الجيل الخامس بسعر 209.99 ريال سعودي، بالإضافة إلى جهازEcho Show 8 من الجيل الثاني بسعر 409.99 ريال سعودي.