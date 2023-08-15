“دايناتريس” تكشف عن حل التحليلات الأمنية ضد التهديدات الموجّهة للتطبيقات السحابية

البلاد : متابعات

أعلنت “دايناتريس” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز DT)، الشركة الرائدة في مجال المراقبة الموحدة والأمن، عن تقديم حلها الجديد “التحليلات الأمنية” Security Analytics لمنصتها، والمصمم خصيصاً لمساعدة الشركات في الدفاع بشكل أفضل ضد التهديدات التي تتعرض لها البيئات الهجينة ومتعددة الأوساط السحابية. ويستفيد الحل الجديد الذي طورته “دايناتريس” من قدرات منصتها “ديفيس” Davis®️AI التي تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي التنبؤية والسببية، لتزويد المحللين الأمنيين بالإجابات الدقيقة، وسياق البيانات الذي يحتاجون إليه، من أجل تحديد أولويات التهديدات ونقاط الضعف والتحقيق فيها. وفي وقت لاحق من هذا العام، سيشمل حل التحليلات الأمنية أيضاً قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية ضمن التوسع الذي تخطط له “دايناتريس” لتوفير الدعم من الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط من خلال المنصة ذاتها. وإضافة إلى ذلك، يستفيد الحل الجديد الآن من محرك الأتمتة AutomationEngine الذي أطلقته “دايناتريس” للمساعدة في إنشاء عمليات الأتمتة ودعم سير مهام العمل، لتكون متاحة بين أيدي المحللين لاستخدامها في أغراض تقييم تأثير الهجمات، أو العثور على مؤشرات التسوية (IOCs)، أو إطلاق الاستجابة بطريقة تلقائية. وعن طريق الجمع بين الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط والإجابات الدقيقة مع السياق والأتمتة الذكية، يستطيع المحللون الأمنيون الدفاع ضد التهديدات الإلكترونية الناشئة بشكل استباقي، فضلاً عن تعزيز دفاع الأمن السيبراني في مؤسساتهم وحماية الوضع الأمني العام.

وفي الغالب، قد يتعرض محللو الأمن لفقدان الإنتاجية بسبب الأدوات والعمليات غير المترابطة التي تتطلب قدراً عالياً من التدخل البشري. ويمكن أن يؤدي هذا النهج إلى عدم التحقيق في التنبيهات الواردة على مدى أشهر أو ربما لسنوات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى مخاطر فادحة على مؤسساتهم. ويلاحظ أن العديد من الفرق تعتمد على المعلومات الأمنية التقليدية وإدارة الأحداث، أو الاستعانة بحلول تكنولوجيا المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) التي يمكن الاستفادة منها لمراقبة بيانات السجل للعثور على مؤشرات التسوية. وتفتقر هذه البيانات إلى وجود سياق مهم، مثل البنية التحتية السحابية الأساسية وهياكل التطبيقات، ما قد يؤدي بدوره إلى تضييق نطاق التحقيق، في حين ينجم عن فقدان هذا السياق صعوبة استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث SIEM لتسريع التحقيق أو تحديد التهديدات الإلكترونية والتصدّي لها.

وفي تعليق لها، كتبت ألي ميلين، كبير المحللين لدى وكالة “فوريستر ريسرتش” Forrester Research: “لم تعد قدرات حلول المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) وحدها كافية بين أيدي فرق العمليات الأمنية. وتجمع منصات التحليلات الأمنية الحالية بين الميزات المتعلقة بتمكين التحليلات والتحقيق والأتمتة والبحث عن التهديدات ولوحات المعلومات، إلى جانب إعداد التقارير لمساعدة محللي الأمن ليكونوا أكثر فعالية في مهام عملهم”.

ويساعد حل “التحليلات الأمنية” Security Analytics من “دايناتريس” في تلبية هذه الاحتياجات، وذلك من خلال دعم الإجابات والأتمتة التي تقدمها بالاعتماد على السجلات والمقاييس وآليات التتبع والهياكل، في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على سلامة سياق البيانات. ويتيح ذلك للفرق تحديد التهديدات التي قد يتعذر اكتشافها من السجلات وحدها والتحقيق فيها. وعلاوة على ذلك، تعمل التحليلات الأمنية على دعم الإمكانات الأمنية الأخرى التي تمتاز بها تطبيقات “دايناتريس”، ومنها ما يلي:

تحليلات الثغرات الأمنية في أوقات التشغيل: تتيح الكشف اللحظي للثغرات الأمنية كأولوية بعد تسربها إلى البيئات الإنتاجية.

حماية التطبيقات في أوقات التشغيل: تقوم بالكشف عن هجمات التطبيقات الشائعة وحظرها، مثل الهجمات البرمجية التي تطال التطبيقات SQL، والهجمات الإلكترونية التي تتضمن تنفيذ أوامر عشوائية على نظام التشغيل المضيف، والهجمات من نوع (JNDI).

وتم تصنيف “دايناتريس” مؤخراً في المرتبة الأولى في “حالة استخدام العمليات الأمنية”، ومنحت 4.6 درجة من 5، في تقرير “غارتنر” للقدرات الحرجة للعام 2023 لمراقبة أداء التطبيقات APM وقابلية الملاحظة، وتعتقد الشركة أن هذا التقرير يعكس تأثير القدرات الأمنية للتطبيقات في منصتها وقيمتها للعملاء.

وقال ستيف تاك، النائب الأول للرئيس لإدارة المنتجات في “دايناتريس”: “تواجه المؤسسات خطراً غير مسبوق من الهجمات الإلكترونية قد تلحق الضرر بعملياتها وثقة العملاء بها في المشهد الراهن للتهديدات سريعة التطور. وباستخدام حل التحليلات الأمنية Security Analytics من “دايناتريس”، يمكن للمحللين التحقيق في التهديدات المتلاحقة والتحقق منها بسرعة، والاستفادة من بيانات المراقبة والأمن في السياق الكامل للتحليل، واتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز الدفاعات. ومن شأن الجمع بين هذه التحليلات الأمنية الجديدة، والإمكانات الأمنية للتطبيقات الأخرى لمنصتنا، أن يمكّن عملاءنا من تحقيق التحول الرقمي بنجاح، مع الشعور بالثقة عند حماية بيئاتهم الهجينة ومتعددة الأوساط السحابية بشكل جيد”.

يشار إلى أن حل التحليلات الأمنية Security Analytics من “دايناتريس” قد أصبح متاحاً للعملاء اليوم. وللحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو مدونة “دايناتريس”.