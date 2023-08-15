في دوري يلو.. قمة تجمع القادسية مع العدالة.. والفيصلي يواجه الجندل

– القيصومة في ضيافة النجمة

حائل- خالد الحامد

تتواصل مساء اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الأولى، من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى، بإقامة ثلاثة لقاءات في غاية الأهمية.

القادسية VS العدالة

في قمة الجولة، يلتقي فريقا القادسية والعدالة على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في مواجهة قوية. الفريق القدساوي يدخل المباراة مدججًا بالنجوم المحترفين، كان آخرهم كاريلو القادم من الهلال، لذا رغبة بني قادس كبيرة في تغيير الصورة التي ظهروا بها الموسم المنصرم، والسعي للمنافسة على الصعود منذ البداية.

في المقابل، العدالة الهابط من دوري المحترفين يتطلع لتحقيق نتيجة جيدة، تكون له دافعًا للعودة لروشن من جديد.

المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، ويتوقع أن تكون مفتوحة؛ نظير تقارب عناصر القوة في صفوف الفريقين.

الفيصلي VS الجندل

على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة، يلتقي الفيصلي مع الجندل، في مباراة سهلة نسبيًا نظريًا للفيصلي؛ نظرًا لخبرة الفريق الكبيرة بالدوري، وقد أعد عنابي سدير العدة من أجل المنافسة على الصعود من البداية. في المقابل، يدخل الجندل المباراة الأولى بهدف اقتناص النقاط الثلاث من فم الفيصلي.

النجمة VS القيصومة

على ملعب التعليم بعنيزة، يلتقي النجمة مع القيصومة في لقاء يحمل في طياته الكثير، وسط رغبة من النجمة” الوافد الجديد” في بداية مثالية، وحصد العلامة الكاملة، فيما يدخل القيصومة” صاحب الخبرة” اللقاء بأمل تحقيق نتيجة إيجابية.