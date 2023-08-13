طريقة عمل بيف اللحم المنغولي بالبروكلي

وصفة بيف اللحم علي الطريقة المنغولية مع البروكلي

المقادير اللازمة

شرائح من لحم الخاصرة

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة

2 ملاعق كبيرة سكر بني

1/4 كوب ماء ساخن أو مرق دجاج أو لحم بقري

1/4 كوب صلصة الصويا

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل (مفروم)

5 الفلفل الأحمر الحار (اختياري)

2 فصوص ثوم (مقطع)

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة يخلط مع 1 ملعقة كبيرة ماء

2 البصل الأخضر مقطعة إلى شرائح

ربع كوب نشا

بروكلي مسلوق

طريقة العمل

يمزج اللحم مع الزيت وصوص الصويا و 1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

تنقع لمدة 1 ساعة

يجب أن يظل اللحم رطبًا جدًا بعد نقعه

إذا بدت جافة جدًا ضيفي ملعقة كبيرة من الماء إليها

بعد ذلك تغمر شرائح اللحم المتبل في ربع الكوب المتبقي من نشا الذرة حتى تغطى قليلاً

في وعاء صغير اخلطي السكر البني والماء الساخن أو مرق الدجاج أو اللحم البقري حتى يذوب السكر مع الصويا

سخني 1/3 كوب زيت في المقلاة على نار عالية

قبل أن يبدأ الزيت بالتدخين مباشرة وزعي قطع اللحم بالتساوي في المقلاة وقلبيها لمدة دقيقة واحدة

اقلبيها واتركي الجانب الآخر لمدة 30 ثانية أخرى

ترفع إلى صينية

صفي الزيت من المقلاة واتركي ملعقة كبيرة منه

يضاف الزنجبيل والفلفل الحار بعد حوالي 15 ثانية أضيفي الثوم والبروكلي

قلبي لمدة 10 ثوانٍ أخرى وأضيفي الصلصة المخلوطة مسبقًا

اتركي الصلصة تنضج لمدة دقيقتين وحركيها ببطء مع خليط نشا الذرة

اطبخي حتى تتكاثف الصلصة بدرجة كافية لتغطي ظهر الملعقة

يضاف اللحم البقري والبصل الأخضر ويقلب كل شيء معًا لمدة 30 ثانية أخرى

يجب ألا يكون هناك سائل تقريبًا حيث يجب أن تلتصق الصلصة باللحم

إذا كان لا يزال لديك صلصة قومي بزيادة الحرارة قليلاً وحركيها حتى تتكاثف

تقدم مع أرز مطهي على البخار