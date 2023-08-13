طريقة عمل بيستيك تاغالوغ

بيستيك تاغالوغ هو نوع من يخنة اللحم البقري الفلبيني تتكون من شرائح رقيقة من اللحم البقري وكمية كبيرة من البصل تطهى في صلصة الصويا وخليط عصير الليمون حتى يصبح اللحم طريًا جدًا

المقادير اللازمة

لحم بقري مقطع إلى شرائح رفيعة

5 ملاعق كبيرة صلصة الصويا

4 قطعة ليمون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

3 فصوص ثوم مفروم

3 قطع بصل أصفر مقطع إلى حلقات

4 ملاعق كبيرة زيت طبخ

1 كوب ماء

رشة ملح

طريقة العمل

انقعي اللحم في صلصة الصويا والليمون والفلفل الأسود المطحون لمدة ساعة على الأقل

سخني زيت الطهي في مقلاة ثم اقلي نصف البصل حتى يصبح القوام طريًا واتركيه جانبا

صفي التتبيلة من اللحم وضعيه جانبا

اقلي اللحم البقري في نفس المقلاة حيث كان البصل مقليًا ثم أخرجيه من المقلاة وضعيه جانبا

اضيفي المزيد من الزيت حسب الحاجة

يقلى الثوم والبصل النيء المتبقي حتى ينضج البصل

صبي ماء التتبيلة المتبقية والماء ويغلى المزيج

أضيفي اللحم البقري

غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة حتى ينضج اللحم

يتبل بالفلفل الأسود المطحون والملح حسب الحاجة

ضعي فوقها البصل المقلي

نقليه إلى طبق التقديم

يقدم ساخن