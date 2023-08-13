المرأه صحة و عافية

طريقة عمل بيستيك تاغالوغ

نيفين عباسaccess_time27 / محرم / 1445 هـ      13 أغسطس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

بيستيك تاغالوغ هو نوع من يخنة اللحم البقري الفلبيني تتكون من شرائح رقيقة من اللحم البقري وكمية كبيرة من البصل تطهى في صلصة الصويا وخليط عصير الليمون حتى يصبح اللحم طريًا جدًا

المقادير اللازمة

لحم بقري مقطع إلى شرائح رفيعة
5 ملاعق كبيرة صلصة الصويا
4 قطعة ليمون
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
3 فصوص ثوم مفروم
3 قطع بصل أصفر مقطع إلى حلقات
4 ملاعق كبيرة زيت طبخ
1 كوب ماء
رشة ملح

طريقة العمل

انقعي اللحم في صلصة الصويا والليمون والفلفل الأسود المطحون لمدة ساعة على الأقل
سخني زيت الطهي في مقلاة ثم اقلي نصف البصل حتى يصبح القوام طريًا واتركيه جانبا
صفي التتبيلة من اللحم وضعيه جانبا
اقلي اللحم البقري في نفس المقلاة حيث كان البصل مقليًا ثم أخرجيه من المقلاة وضعيه جانبا
اضيفي المزيد من الزيت حسب الحاجة
يقلى الثوم والبصل النيء المتبقي حتى ينضج البصل
صبي ماء التتبيلة المتبقية والماء ويغلى المزيج
أضيفي اللحم البقري
غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة حتى ينضج اللحم
يتبل بالفلفل الأسود المطحون والملح حسب الحاجة
ضعي فوقها البصل المقلي
نقليه إلى طبق التقديم
يقدم ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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