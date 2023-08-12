” المزرج” أوّل أبطال كأس “الهدّا”.. و”يزداد هيبة” يفوز بكأس وزارة النقل

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‎متابعة- محمد الجليحي

‎حقق الجواد “المزرج” المملوك للأمير فيصل بن خالد عبد العزيز، كأس الهدّا، في نسخته الأولى، ضمن موسم سباقات الطائف، بينما تُوِّج الجواد “يزداد هيبة”، المملوك لأبناء الشريف هزّاع شاكر العبدليّ، بكأس وزارة النقل والخدمات اللوجستيّة.

‎وحسم “المزرج” الشوط الثامن من الحفل السباقيّ الـ29، مساء أمس الجمعة، قاطعًا مسافة 1400 متر في 1:30.49 دقيقة، بقيادة من الخيّال عبد الله العوفيّ، وتحت إرشاد المدرّب فهد سعد، مستحقًّا بذلك الكأس الجديدة، التي سلّمها الأستاذ خالد العشريّ، المشرف العامّ على الموسم.

‎وسلّم مدير عامّ فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستيّة بمنطقة مكّة المكرّمة، م. خالد بن سباح العتيبيّ، كأس الوزارة، التي ذهبت إلى “يزداد هيبة”، بعدما حلّ أولًا في الشوط التاسع، على مسافة 2000 متر، مع الخيّال خالد الميمونيّ، مسجّلًا زمنًا قدره 2:15.35 دقيقة، تحت توجيهات مدرّبه عبد العزيز الموسى.

‎وبلغ مجموع جوائز الحفل، الذي انطلق على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية عند تمام الساعة الـ4 من مساء اليوم، 750 ألف ريال، بينها 150 ألفًا لشوط كأس الهدّا ومثلها لشوط كأس وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ما جعلهما الأغلى على مدار اليوم السباقيّ، الذي تألّف من تسعة أشواط متنوّعة التصنيفات والدرجات والأعمار.

‎وأسفر الشوط الأوّل عن انتصار الجواد “المتّحد”، المملوك لمحمد علي أبو اثنين، على مسافة 1200 متر، مع الخيّال لويس موراليس والمدرّب عبد الله أبو اثنين.

‎وحسم الجواد “قود كونيكشن”، المملوك لماجد مترك القحطانيّ، الشوط الثاني لصالحه، على مسافة 1400 متر. وقاده الخيال عادل الفريديّ، بينما درّبه عبد الله المنيف.

‎واحتلّت الفرس “سهم نايف”، المملوكة لماجد ناحي عساف بن محيّا، صدارة ترتيب الشوط الثالث، الذي امتدّ للمسافة نفسها، محقّقةً انتصارها مع الخيّال عبد الله الخميس والمدرّب محمد السميريّ.

‎وذهبت قمّة الشوط الرابع، على مسافة 1400 متر أيضًا، إلى الجواد “إس آي بيو الموري”، المملوك لأبناء مويسان العتيبيّ، وكان على متنه الخيّال جيمي كاريون، أمّا مدرّبه فهو مجري القساميّ.

‎وقاد الخيّال كاميلو أوسبينا الجواد “عسى”، المملوك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى الظفر بصدارة الشوط الخامس، الذي امتدّ لـ1600 متر. وتدرّب “عسى” على يدي المدرّب عبد الله البدّاح.

‎وأنهى الجواد “مشعل الكتائب”، المملوك لعبد الرحمن خالد الفرحان، الشوط السادس، الذي بلغت مسافته أيضًا 1600 متر، في المركز الأوّل، بقيادة من الخيّال نواف المضيانيّ وإرشاد تدريبيّ من عبد الرحمن الفرحان.

‎واستحوذت الفرس “بسم الله عليش”، المملوكة لأبناء عبد الله فرّاج العجميّ، على قمّة ترتيب الشوط السابع، الذي امتدّ لـ2000 متر، وذلك مع الخيّال عبد الله العجميّ والمدرّب عامر فرّاج.