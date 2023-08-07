محافظ جدة يرعى توقيع اتفاقية تشغيل منصة “مدينتي”

جدة : البلاد

برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, وقعت بمقر المحافظة اليوم, اتفاقية تشغيل منصة “مدينتي” بين أمانة جدة و “علم” لتفعيل الرقابة الإلكترونية لتشغيل وتطوير منصة “مدينتي” ومركز التحكم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بهذه المنصة.

ووقع الاتفاقية معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، والرئيس التنفيذي لشركة “علم” الدكتور عبدالرحمن الجضعي.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل الرقابة الإلكترونية وحوكمة الأعمال، لتطبيق وتطوير آليات قياس الأداء، وضمان التزام الشركات والمؤسسات المشغلة ومقدمي الخدمة المرخص لهم، بما يضمن تحقيق الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتفعيل الرقابة عليها.

يُذكر أن “مدينتي” هي منصة رقمية موحدة سيتم من خلالها الرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات وتتبع معدات مقاولي الأمانة والجهات الخدمية وتسجيل منتجي النفايات بنظام إلكتروني، مع وضع اشتراطات مزودي خدمة التتبع لضمان جودة الخدمة والتزام المنتج والناقل من خلال التعاقد الإلكتروني وأتمتة إجراءات العمل، والرقابة على حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة داخل مدينة جدة لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الريادية، فضلًا عن توفير ميزة متابعة الخطط التشغيلية، وإصدار تقارير التفتيش الميدانية إلكترونيًا بما في ذلك جدولة أعمال المراقبين، ورصد المخالفات وفق الأنظمة واللوائح البلدية الخاصة بمنع التلوث البيئي والرمي العشوائي.

كما تحقق المنصة، الأتمتة الكاملة لإجراءات العمل في ظل ربطها بنظام بلدي، وبرخص البناء والرخص التجارية، ورخص التشغيل، وأنظمة الرقابة المتعلقة بالنفايات المعمول بها في أمانة جدة، إلى جانب ربطها بعدد من الجهات المعنية في المحافظة.