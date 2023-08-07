سيارة OMODA 5 تحصل على تصنيف أمان خمس نجوم من برنامج ANCAP

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أصدر برنامج تقييم السيارات الجديدة الأسترالي (ANCAP) أحدث نتائج اختبارات السلامة، وقد اجتازت سيارة OMODA 5 تقييم السلامة الاحترافي والأكثر صرامة وحصلت على التصنيف الأعلى خمس نجوم. هذه الجائزة هي شهادة أخرى على قوة شهادة (Euro NCAP) من فئة الخمس نجوم في ديسمبر من العام الماضي، مما يشير إلى أن OMODA 5 لديها بالفعل أعلى معايير السلامة في العالم لشهادة الخمس نجوم.

حققت OMODA 5 نسبة 87٪ في حماية الركاب البالغين، و 88٪ لحماية الركاب من الأطفال، و 68٪ لحماية مستخدمي الطريق المعرضين للخطر، و 83٪ لمساعدة السلامة.

يعد تصنيف السلامة ANCAP من فئة الخمس نجوم تأكيداً لالتزام OMODA 5 بالتميز في سلامة السيارات، مما يضمن أقصى درجات الحماية لعملائها ومستخدمي الطريق الآخرين.

تمكنت OMODA 5سيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات، من تلبية المتطلبات الرئيسية للمستهلكين العالميين من خلال مرحلة البحث والتطوير والتصميم، ولقد حققت تقدمات كبيرة ليست على صعيد هيكل الجسم وتكوين السلامة والجوانب الأخرى، ولكنها أجرت كذلك التحقق من التطوير التكيفي في بيئات مختلفة وظروف الطرق حول العالم.

تعتمد OMODA 5 جسمًا من الفولاذ عالي القوة كهيكل رئيسي، بنسبة 78 ٪، يمكنها من تحمل ضغوط تصل إلى 1800 ميجا بيكسل. تم تجهيز هيكل القفص بالمواد فائقة القوة المذكورة أعلاه، وقد تم تصميمه وتصنيعه للحفاظ على هيكله العام دون حدوث تشوه في حالة وقوع حوادث، أما بالنسبة للمقصورة، فقد تم تجهيز OMODA 5 بالعديد من الوسائد الهوائية بما في ذلك مقاعد السائق والراكب والوسادة الهوائية الجانبية والستارة الجانبية والوسادة الهوائية الوسطى، والتي يمكن أن توفر حماية سلامة شاملة للركاب في حالة حدوث تصادم.

تعتبر التكنولوجيا الذكية المتطورة من OMODA 5 أحدث ما توصلت إليه التقنية المتقدمة، مما يوفر تجربة قيادة وسلامة قصوى. على وجه التحديد، تم تجهيز OMODA 5 بنظام مساعدة قيادة ذكي متطور، بما في ذلك نظام ADAS مثل نظام ACC مثبت السرعة الذكي لحماية السائقين والركاب.

اجتازت OMODA 5 بنجاح اختبار التصادم الآمن الخاص ببرنامج ANCAP بتقييم خمس نجوم كاملة، مما يفسر بشكل كامل مفهوم المنتج المتمثل في “دمج السلامة في منتجاته”. حتى الآن، تم إطلاق OMODA 5 في 12 سوقاً حول العالم، ووصلت مبيعات التصدير التراكمية في النصف الأول من هذا العام إلى 70821 وحدة ، وفازت بالمركز الثالث في مبيعات النماذج المصدرة في الصين في يونيو من هذا العام. ومن خلال الشهادة العالمية المستمرة لجودة OMODA 5 والتحسين المستمر للمبيعات العالمية، ستكتسب OMODA 5 ثقة أعمق للمستخدم في عملية الوصول إلى العالمية في المستقبل.