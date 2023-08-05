اصطدام قاطرة وغرقها في قناة السويس المصرية

كشفت هيئة قناة السويس المصرية أن قاطرة غرقت في القناة بعد اصطدامها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ بالممر المائي.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، اليوم، أن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة والقاطرة «فهد»، إحدى القاطرات التابعة للهيئة، الذي أسفر عن غرق القاطرة.

وقال ربيع، في تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر حسابها الرسمي في «إكس»، إن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع القاطرة في نطاق منطقة البلاح، ما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه وغرقها.

وأضاف أن طول الناقلة يبلغ 230 متراً، وعرضها 36 متراً، بغاطس 27 قدماً، وحمولة كلية 52 ألف طن، مشيراً إلى أن السفينة تنتظر حالياً في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأكد أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة «إنقاذ» لإجراء أعمال انتشال القاطرة، لافتاً إلى أنه جارٍ إعداد تقرير مفصَّل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.