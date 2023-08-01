شراكة بين تطبيق هنجرستيشن ومتجر HUAWEI AppGallery

دبي : البلاد

أصبح تطبيق “هنجرستيشن” Hungerstation، وهو المنصة الرائدة لتوصيل الطعام عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، متاحاً اليوم على متجر AppGallery HUAWEI. كما أصبح تطبيق “هنجرستيشن” Hungerstation مدمجاً كلياً مع مجموعة أدوات خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، بما في ذلك مجموعة أدوات الخرائط، ومجموعة أدوات تحديد الموقع، ومجموعة أدوات الإشعارات المنبثقة (إشعارات الدفع)، مما أدى إلى تحسين الأداء، وتقديم تجربة مستخدم عالية الجودة.

تأسست الشراكة بين الطرفين في عام 2021، وقد انطلقت إحدى حملات التسويق المشتركة الأكثر تميّزاً بين خدمات هواوي للأجهزة المحولة (HMS) وتطبيق “هنجرستيشن” Hungerstation في عام 2021، وأحرزت نتائج مذهلة. كما حققت تلك الحملة التسويقية المشتركة انطباعات جيدة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى متجر AppGallery، وشهدت زيادة كبيرة في عدد مرات تنزيل التطبيق، حيث وصل عدد مستخدمي تطبيق “هنجرستيشن” Hungerstation إلى أكثر من 30 ألفاً خلال فترة الحملة. وفضلاً عن ذلك، حصدت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قدراً هائلاً من الإعجابات والمتابعة، مما يشير إلى ارتفاع حجم الإقبال على الحملة ونجاحها. كما أحرز تطبيق “هنجرستيشن” Hungerstation مزيداً من الانتشار عبر الاستفادة من موارد متجر AppGallery المتميزة، وهو ما ساهم في تعزيز شهرة ورواج علامته التجارية.

وبصفته شريكاً متميزاً لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، تلقى تطبيق “هنجرستيشن” Hungerstation دعوة من هواوي للمشاركة في حدث الإطلاق الإقليمي لهاتف هواوي “بي 50 برو” ((P50 Pro. وقد شهد هذا الحدث رفيع المستوى عرض تطبيق “هنجرستيشن” Hungerstation في حملات إطلاق منتجات هواوي الجديدة، مما عزز من الانتشار والرواج المتبادل لكلا العلامتين التجاريّتين.

ومن أجل توطيد علاقة الشراكة بينهما، سيتعاون تطبيق “هنجرستيشن” Hungerstation مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة لإطلاق حملة مشتركة بعنوان “اطلب عبر هنجرستيشن” (Order with HungerStation)، من أجل توفير مزيد من المزايا لجميع مستخدمي هواوي ومستخدمي تطبيق “هنجرستيشن” Hungerstation. ويشكّل هذا التعاون بداية قوية لكلا الطرفين لإطلاق مزيد من الحملات الترويجية المشتركة مستقبلاً، والعمل معاً لتعزيز النمو والنجاح المستمر لشراكتهما. ويتمثل الهدف من هذه الحملات في تقديم تجربة طلب طعام استثنائية وسلسة لمستخدمي هواوي، مما يعزز من رحلتهم الرقمية ويرتقي بها نحو الأفضل.

يواصل متجر AppGallery HUAWEI تحسين محتواه بإضافة تطبيقات جديدة على غرار تطبيق “هنجرستيشن” Hungerstation. كما يعدّ متجر AppGallery من هواوي، واحداً من بين أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات العالمية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية المصنفة عبر 18 فئة، وهو متواجد في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ويزخر بأكثر من 580 مليون مستخدم شهري نشط.