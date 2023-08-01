10 أسماء إلى نهائيات جائزة العلا للتصميم

العلا : البلاد

تعلن فنون العلا أسماء المرشحين العشرة لنهائيات النسخة الثانية من جائزة العلا للتصميم، وسيعرض المرشحون أعمالهم في أسبوع باريس للتصميم، الذي سيشهد إعلان الفائزين الخمسة في السابع من سبتمبر المقبل.

هذا، وقد وصل إلى القائمة القصيرة عشرون مصممًا، حيث قامت لجنة التحكيم التي تضم نخبة من المصممين المعروفين في العالم بتقييم نماذج من أعمالهم، وسيتم عرض تصاميم المرشحين العشرة إلى النهائيات، في المعرض الذي أطلقه إيرفيه سوفاج المصمم المعروف، في الفترة ما بين الـ 8 والـ 16 من سبتمبر المقبل في جاليري أم أر 21 خلال أسبوع باريس للتصميم، وسيكون المعرض مفتوحًا أمام الإعلام في السادس من الشهر نفسه.

وسيتم دعم إنتاج التصاميم الفائزة وتسويقها ضمن العلا وأنشطتها الإقليمية والعالمية المعروفة. كما أن وجود الجائزة في أسبوع باريس للتصميم يشكّل فرصة للمهتمين للتفاعل مع المصممين الجدد، والاستماع إلى شروحاتهم الخاصة حول البيئة الطبيعية وتراث العلا.

ويقول سيريل زاميت عضو لجنة التحكيم: “أذهل المصممون لجنة التحكيم بالمفاهيم المبتكرة التي قاموا بعرضها وبلمستهم الفنية المتميزة، والتفسيرات التي حملتها مخيلتهم حول التراث الثقافي الغني للعلا. كما كان هناك مستوى مذهل من الابتكار والنوعية، وقد تم تسجيل مشاركات دولية بنسبة أكبر من الإصدار الأول. وقد سررت كثيرًا بالتعرّف على صوت قوي من الشرق الأوسط، عبّرت عنه مواهب جديدة.

لقد استطاع المرشحون النهائيون إبراز روح العلا والتقاطها، وتحويلها إلى تصاميم ملموسة جاهزة للبيع”.

والمرشحون العشرة للنهائيات هم: