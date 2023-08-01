سكان المملكة ينفقون أكثر من 11 مليارات ريال خلال أسبوع

الرياض : البلاد

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 23 – 29 يوليو 2023م , 173.387.000 عملية، بقيمة 11.917.284.000 ريال، مقابل 10.120.926.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5.328.000 بقيمة 714.467.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.332.000 بقيمة 328.788.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 81.000 بقيمة 107.369.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.129.000 بقيمة 235.399.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13.335.000 بقيمة 754.561.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.254.000 بقيمة 781.196.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.042.000 بقيمة 274.442.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 809.000 بقيمة 298.321.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.486.000 بقيمة 113.366.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 216.000 بقيمة 185.579.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 19.440.000 بقيمة 1.317.697.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.996.000 بقيمة 265.425.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 48.899.000 بقيمة 1.755.953.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 42.027.000 بقيمة 1.945.168.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 695.000 بقيمة 100.047.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.675.000 بقيمة 750.220.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 25.642.000 بقيمة 1.989.284.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 50.153.000 بقيمة 3.723.311.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.136.000 بقيمة 480.452.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.239.000 بقيمة 461.514.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.661.000 بقيمة 222.900.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.369.000 بقيمة 212.106.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 4.022.000 بقيمة 248.579.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.983.000 بقيمة 279.012.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.451.000 بقيمة 305.280.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.493.000 بقيمة 525.994.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 20.360.000 بقيمة 1.676.984.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 63.520.000 بقيمة 3.781.151.000 ريال.