غدًا..4 مباريات في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية

الرياض – هاني البشر

تُستكمل غدًا الاثنين، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، حيث تُقام 4 مباريات مرتقبة في المجموعتين الثالثة والرابعة، في الطائف وأبها.

ويلتقي الوحدة الإماراتي مع شباب بلوزداد الجزائري في الرابعة عصراً، ثم يلعب الشباب السعودي مع الزمالك المصري في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ويلعب الرجاء المغربي مع الكويت الكويتي في الثامنة مساءً، بينما يلتقي الاتحاد المنستيري التونسي مع النصر السعودي في العاشرة مساءً.

وشهدت الجولة الأولى فوز الرجاء على شباب بلوزداد 2-1، وانتصار الزمالك أمام الاتحاد المنستيري 4-0، وفوز الوحدة على فريق الكويت 2-1، وتعادل النصر مع الشباب بدون أهداف.

المؤتمرات الصحفية للمدربين

عُقدت المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدربي فرق المجموعتين الثالثة والرابعة، للحديث عن آخر الاستعدادات الخاصة بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال مارسيل كايزر مدرب الشباب السعودي في المؤتمر الصحفي: ” أمتلك فريقاً جيداً وخضنا سوياً مراناً واحداً فقط، وتعرفت على قدرات اللاعبين بشكل سريع، أعتبر نفسي مدرباً محظوظاً لأنني امتلك لاعبين رائعين، شاهدت لهم العديد من المباريات وحللت نقاط القوة والضعف وسنقدم أفضل أداء في مباراتي الجولتين الثانية والثالثة”.

وأضاف: “الزمالك قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد المنستيري التونسي، وسجل 4 أهداف رائعة، لاعبو الشباب أيضا ظهروا بشكل رائع أمام فريق بحجم النصر رغم الخروج بنتيجة التعادل، وفي المجمل الزمالك يمتلك لاعبين مميزين خاصة من الناحية الهجومية”.

واختتم بقوله: “بالنسبة لكويلار سنتعرف في الساعات المقبلة على موقفه من المشاركة في المباراة، وأتمنى استكمال الأوراق الخاصة بتسجيله للمشاركة معنا في المباريات”.

من جانبه، قال هتان باهبري: “تابعنا مباريات الزمالك في الفترة الماضية، وحصلنا على تعليمات فنية من أجل تلك المباراة من جانب المدرب، الحظ لم يحالفنا أمام النصر، وبإذن الله سنكون موفقين في مواجهة الزمالك ونحصد الـ3 نقاط، نحن فريق شبه جاهز، والمدرب سيضيف إلينا الكثير بخبراته الكبيرة، ونحن أدواته داخل الملعب، وسنُسعد جماهيرنا بالانتصار”.

وقال خوان كارلوس أوسوريو مدرب فريق الزمالك: “سنواجه فريقاً كبيراً وقويا، ستكون مباراة غاية في الصعوبة أمام خصم يمتلك مزيجاً من الخبرات والشباب ولاعبين على مستوى عالٍ مثل إيفر بانيجا، فريق الشباب يعتمد على الاستحواذ بشكل جيد، وسنحاول من جانبنا امتلاك الكرة قدر الإمكان، بجانب الحفاظ على نفس أفكارنا في اللعب، ولن نغير من أسلوبنا أبداً، وسنحاول أكبر عدد من الفرص للتسجيل”.

وزاد بقوله: “البطولة فرصة جيدة للأندية المصرية لمنافسة الفرق السعودية، في ظل جودة تدعيماتها على مستوى الصفقات في الفترة الماضية، ستكون مباراة غاية في الصعوبة، ونحن فخورون للغاية بما قدمناه خلال مباراة الجولة الأولى، وأنا على المستوى الشخصي سعيد بالاحتكاك بمدارس مختلفة في البطولة العربية”.

واختتم: “صحيح أننا سنواجه الشباب والنصر على أرضهما، لكننا أيضاً نمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة هنا في السعودية، وعموما الفوز خارج الملعب يمنحنا دفعة معنوية هائلة”.

من جانبه، قال نبيل عماد لاعب الزمالك: “نستفيد كثيراً من وجود محمد عبدالشافي ومحمود حمدي معنا في السعودية، والكل شاهد سيد عبدالله عندما احتفل معهما بعد هدفيه أمام الاتحاد المنستيري، وهو أمر يعكس الروح الرياضية الكبيرة داخل معسكر الفريق”.

من جانبه، قال طارق الجاني مدرب الاتحاد المنستيري التونسي: “تعرضنا لخسارة كبيرة أمام منافس قوي مثل الزمالك، لكن الفوارق الفنية كانت واضحة، دفعنا بـ8 لاعبين للمرة الأولى منذ فترة طويلة، قمنا بالاستعداد بدرجة أكبر على المستوى الذهني قبل لقاء النصر، وبعد الخسارة من الزمالك خضنا مران يوم السبت في أجواء رائعة ومميزة، وإن شاء الله سنقدم مستويات تشرف كرة القدم التونسية”.

وأضاف: “عانينا من إرهاق بدني وإصابات عضلية، وأجرينا 5 تبديلات اضطرارية أمام الزمالك، وكلها عوامل أسهمت في الخسارة بنتيجة كبيرة، جئنا من أجل الوصول إلى أبعد نقطة، مواجهة كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا فرصة مميزة للاعبي الاتحاد المنستيري، للحصول على دافع كبير وتقديم أفضل المستويات”.

واختتم بقوله: “لم نفقد فرصة وأمل التأهل، الأمل دائما موجود وسنقاتل لبلوغ المرحلة المقبلة، نلعب في مجموعة صعبة للغاية مع الزمالك الذي يستمر في خوض المباريات الرسمية حتى قبل انطلاقة البطولة بأيام قليلة، والنصر والشباب أيضاً خاضا معسكرين خارجيين ولعبا العديد من المباريات الودية، عكس الاتحاد المنستيري الذي عانى بشكل كبير من عدم الجاهزية”.

وقال ياسين الشيخ لاعب الاتحاد المنستيري إن: “الاستعدادات اختلفت بعد الخسارة في المباراة الأولى، عانينا من غياب الانسجام بين اللاعبين، وتطورت الأمور بدرجة كبيرة مؤخراً وأصبحنا في حالة ذهنية أفضل، الزمالك لا يقل عن النصر، رغم أن الفريق يضم نجوماً عالميين، وعلينا الاستفادة بشكل جيد من كل مباراة”.

وشدد بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي على صعوبة مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، لافتاً إلى أن فريقه يعاني من عدم اكتمال الجاهزية بجانب بعض الإصابات، مشيراً إلى أن: “شباب بلوزداد سيلعب بكل قوة لتعويض الخسارة في الجولة الأولى أمام الرجاء المغربي، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية”.

من جانبه، أوضح عبدالله الكربي لاعب الوحدة أنهم في المقام الأول يعملون على معالجة الأخطاء السابقة، والتركيز على تنظيم الدفاع بدرجة أكبر، بجانب استغلال الفرص وإغلاق المساحات، مؤكداً أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الانتصار.

وأوضح بوريس بونياك مدرب فريق الكويت الكويتي، أنهم قدموا مستويات متميزة في الجولة الأولى من دور المجموعات رغم الخسارة من الوحدة، مضيفاً عن الرجاء المغربي: “سنواجه منافساً قوياً، يمتلك إمكانيات كبيرة، سنلعب بكل قوة وأثق تماماً في قدرات لاعبي فريقي”.

وشدد سامي الصانع لاعب فريق الكويت، على أن حظوظ كافة فرق المجموعة في التأهل إلى الدور ربع النهائي ما تزال قائمة، متعهداً بتقديم كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز والظفر بالـ3 نقاط.

وقال جوزيف زينباور مدرب الرجاء المغربي إن فريقه سيدخل مباراته المقبلة أمام الكويت الكويتي، بحثاً عن تحقيق الفوز وضمان التأهل مبكراً إلى دور الثمانية، مضيفاً: “نُواصل تحضيراتنا بشكل جيد للمباراة المقبلة، الفوز دائماً هو ما يبحث عنه الجميع، نعمل على تحقيق ذلك والاستمرار على درب الانتصارات”.

وأضاف: “لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، نُفكّر في كل مباراة بجدية كبيرة، ونحلل المباراة تلو الأخرى بشكل مستمر، للوقوف على نقاط القوة والضعف ومعالجة الأخطاء”.

فيما تحدث محمود بنتايك لاعب الرجاء المغربي عن رغبتهم في ضمان التأهل بعد المستوى المتميز خلال مباراة الجولة الأولى، مشدداً على سعيهم نحو الخروج من دوامة الحسابات المعقدة في ختام دور المجموعات، مُضيفاً: “في كل حصة تدريبية نحاول تطبيق أسلوب المدرب والوصول إلى الانسجام التكتيكي والفني العالي”.

وقال لويس كاسترو مدرب النصر السعودي إن: “البطولة تمثل قيمة كبيرة بالنسبة لفريق النصر، كل المباريات على نفس القدر من الأهمية، نخوض كل مباراة بتركيز كامل وهدف واحد وهو تحقيق الانتصار”.

وأضاف: “بروزوفيتش بذل مجهوداً كبيراً في المباريات الأخيرة، ويشعر بحالة من الإجهاد، ولم نحسم مسألة مشاركته في مباراة الاتحاد المنستيري حتى الآن، جدول المباريات فرض علينا دمج اللاعبين الشباب مع الكبار، لم أحسم التشكيلة الأساسية للمباراة حتى الآن، وفي النهاية سأدفع بالـ11 لاعباً الأكثر جاهزية أمام الفريق التونسي”.

وأكمل: “نتائج الجولة الأولى وفوز الزمالك كلها أمور لم تغير أي شيء من خططنا، نتيجة الزمالك والاتحاد المنستيري لم تكن عادية بالطبع، حققوا فوزاً كبيراً ومستحقاً، ونحن الآن نركز على كل مباراة بشكل منفصل”.

وصرّح أليكس تيليس لاعب النصر بقوله: “لم نحقق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز في الجولة الثانية والعودة إلى الطريق الصحيح، لا أخشى أي شيء في كرة القدم، نحن مجموعة كاملة وعلى أتم الاستعداد لكافة التحديات”.

وقال سفين فاندنبروك مدرب شباب بلوزداد الجزائري: إن فريقه لم يصل للانسجام المطلوب حتى الآن، مضيفاً: “سأواصل التغييرات في المباراة المقبلة من أجل الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، لأن هدفي هو الوصول للمستوى الذي أريد أن أكون عليه في المنافسات المقبلة، قدمنا أداءً جيداً أمام الرجاء في الشوط الأول، قبل أن نتراجع بعدها بشكل ملحوظ، بشكل عام سندخل المباراة المقبلة بهدف الفوز ولا شيء غيره”.

وقال ألكسيس غندوز لاعب شباب بلوزداد: “لا بديل أمامنا سوى الفوز، من أجل مواصلة المشوار والتأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة، سنعمل على تصحيح أخطاء المباراة الماضية، التي خسرناها بسبب بعض التفاصيل البسيطة”.