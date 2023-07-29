الرياضة تنافس مثير في بطولة ESL R1 ضمن موسم الجيمرز

البلاد- الرياض

انطلقت بطولة ESL R1 في منافسات النخبة ضمن موسم الجيمرز- أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، حيث تستمر حتى غد الأحد 30 يوليو في منطقة Battle Royale في بوليفارد رياض سيتي. وتشهد البطولة مواجهات حماسية بين 12 فريقًا من نخبة الفرق في اللعبة الشهيرة رينسبورت للحصول على اللقب وأكبر حصة من مجموع الجوائز التي تم رصدها للبطولة البالغة مليون دولار. ويُعَدُّ موسم الجيمرز أرض الأبطال أكبرَ حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في بوليفارد رياض سيتي بمدينة الرياض،على مدار 8 أسابيع ابتداءً من 6 يوليو،وسيمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه،والتعليم، من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين وبمجموع جوائز مالية يتجاوز 45 مليون دولار، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، وبرامج تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم، الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.