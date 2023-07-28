الرياضة

بنزيمة يقود الاتحاد لعبور الترجي في كأس الملك سلمان للأندية

صحيفة البلادaccess_time11 / محرم / 1445 هـ      28 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
قاد النجم كريم بنزيمة فريق الاتحاد للفوز على نظيره الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة العربية.

أحرز لاعب الترجي أسامة بوقرة أول أهداف اللقاء من تسديدة سكنت شباك الاتحاد في الدقيقة 26، قبل أن يعادل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف النتيجة للعميد، بعد مجهود رائع من كريم بنزيمة الذي مرر كرة عرضية ليسكنها حمدالله برأسه في الشباك بالدقيقة 35. وفي الشوط الثاني، سجل كريم بنزيمة ثاني أهداف الاتحاد في الدقيقة 55.

بتلك النتيجة، حصد الاتحاد أول 3 نقاط في مشواره بكأس الملك سلمان للأندية، ويتصدر المجموعة الأولى، فيما يتذيل الترجي الترتيب دون نقاط، ويأتي خلف العميد، الشرطة العراقي الذي فاز على الصفاقسي بهدف نظيف، ليكون الفريق التونسي ثالثا دون نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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