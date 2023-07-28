بنزيمة يقود الاتحاد لعبور الترجي في كأس الملك سلمان للأندية

متابعة- محمود العوضي
قاد النجم كريم بنزيمة فريق الاتحاد للفوز على نظيره الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة العربية.
أحرز لاعب الترجي أسامة بوقرة أول أهداف اللقاء من تسديدة سكنت شباك الاتحاد في الدقيقة 26، قبل أن يعادل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف النتيجة للعميد، بعد مجهود رائع من كريم بنزيمة الذي مرر كرة عرضية ليسكنها حمدالله برأسه في الشباك بالدقيقة 35. وفي الشوط الثاني، سجل كريم بنزيمة ثاني أهداف الاتحاد في الدقيقة 55.
بتلك النتيجة، حصد الاتحاد أول 3 نقاط في مشواره بكأس الملك سلمان للأندية، ويتصدر المجموعة الأولى، فيما يتذيل الترجي الترتيب دون نقاط، ويأتي خلف العميد، الشرطة العراقي الذي فاز على الصفاقسي بهدف نظيف، ليكون الفريق التونسي ثالثا دون نقاط.
أسامة بوقرة يضع الترجي في المقدمة 🚀⚽#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/T6dhcyOLzV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023
بنزيما يصنع🅰️وحمدالله يسجل⚽️ .. هدف التعادل للاتحاد أمام الترجي بصوت فهد العتيبي 🎙#الترجي_التونسي_الاتحاد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/q06jrrSUgG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023
هدف بنزيما الرائع بصوت فهد العتيبي 🎙#الترجي_التونسي_الاتحاد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/lX37xxdXwR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023
احتفالية بنزيما☝🏼🟡⚫
#الترجي_التونسي_الاتحاد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/18WKTEUqui
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023
بنزيما يحيي الجماهير 👏🏻
#الترجي_التونسي_الاتحاد#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/DM3YQqB3Y3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 27, 2023