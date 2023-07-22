في موسم الطائف.. “صنست فلاش” تتألق.. و”حافظك الله” ينال” التقديريّة”

‎– “آر بي أول يال” تحقّق فوزها الأوّل على مسافة الـ1400م

‎- “أبراق” تحقّق الفوز الثاني في سجلّها السباقيّ

الطائف- محمد الجليحي

‎عندما شاركت في النسخة الماضية من السباق الأغلى عالميًّا، كأس السعوديّة 2023، وبعد فراغها منه، عادت الفرس “صنست فلاش” للتألّق مساء أمس الجمعة، ضمن فعاليات الحفل الـ20 من موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل، على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية.

‎واستطاعت الفرس المملوكة لأبناء فيحان فيصل المنديل، إنهاء الشوط الرابع أولًا، على مسافة 1400م، في زمن قدره 1:29.67 دقيقة، مع الخيّال أليكسس مورينو، والمدرّب نايف المنديل.

‎وبهذا الفوز، يرتفع رصيد انتصارات “صنست فلاش” إلى 17 فوزًا، حققت 16 فوزًا منها داخل المملكة، من بينها الفوز مرتين بكأس دول مجلس التعاون الخليجيّ.

‎وتُوِّج الجواد “حافظك الله”، المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بجائزة نادي سباقات الخيل التقديريّة، إثر فوزه بالشوط التاسع على مسافة 1600 متر في زمن قدره 1.44.13 دقيقة، بقيادةٍ من الخيّال وجبرتو راموس وإرشاد المدرّب فهد سعد.

‎وسلّم زياد المقرن، الرئيس التنفيذيّ للنادي، الجائزة التي بلغت قيمتها 130 ألف ريال، وذهب نصفها إلى صاحب المركز الأوّل.

‎وشهد الحفل، الذي اشتمل على 9 أشواط متنوّعة التصنيفات والدرجات والأعمار، تسجيل الفوز الأوّل في مسيرة الجواد “المارموم قيت” المملوك لنايف عقيل دغيم المطيريّ، بعدما أنهى مسافة 2000م، في الشوط السابع، مع الخيّال يوسف الحصين، والمدرّب بدن السبيعيّ، في زمن قدره 2:15.04 دقيقة.

‎وعلى المسافة نفسها، فاز الجواد “فلاح جودة”، المملوك لمحمد عبد العزيز صالح الموسى، بالشوط الثامن، مع الخيّال عليّ الميمونيّ والمدرّب عبد الله الرشيد، في زمن قدره 2:32.27 دقيقة.

‎وفي الشوط السادس، حقّقت الفرس “آر بي أول يال” فوزها الأوّل على مسافة 1400م، لمالكها عمر رشيد حمدان الطويلعيّ، بقيادة الخيّال نايف العنزيّ، وإرشادات المدرّب عمر الطويلعيّ. وسبق للفرس أن فازت من قبل على مسافتي 1600م و1800م.



‎وأقيم الشوط الثالث على مسافة 1400م، أيضًا، وحقّقت خلاله الفرس “أبراق” المملوكة لإسطبل عذبة للسباقات، الفوز الثاني في مسيرتها، مع الخيّال أليكسس مورينو، والمدرّب لوكاس جايتن، في زمن قدره 1:31.54.

‎وفازت بالشوط الثاني على المسافة نفسها، الفرس “زماريد” لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بقيادة الخيّال كاميلو أوسبينا، وإرشادات المدرّب عبد الله البدّاح، في زمن قدره 1:32.04 دقيقة.

– الجائزة الكبرى

توج الجواد “ديسمبر” المملوك لمحمد سعيد الودعانيّ، بالشوط الخامس بعدما أعلنت لجنة السباق والتحكيم، تحويل النتيجه له إثر الاحتكاك الذي جمعه مع الجواد “الجبري”، وقد امتطى صهوة الجواد المتوج الخيال خالد الميموني، بإشراف المدرب عبدالرحمن الشافي.

‎وبلغ مجموع جوائز الشوط، الذي امتدّ لـ1400 متر وخُصِّص للخيّالة المتمرّنين من دون استخدام السوط، 135 ألف ريال، وكانت الكبرى خلال الحفل.

‎أمّا الشوط الأوّل، الذي استُهلّ به الحفل، فقد أقيم على مسافة 1200م، حسمتها لصالحها “بنت الأجواد” المملوكة لرفاعي صنت الغريبان، بقيادة الخيّال نايف العنزيّ، والمدرّب ناصر فواز، في زمن قدره 1:19.60 دقيقة.