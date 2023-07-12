“تاسي” يغلق مرتفعًا عند مستوى 11727.19 نقطة

الرياض : البلاد

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 62.69 نقطة ليقفل عند مستوى 11727.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 443 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، و علم، وإكسترا، والباحة، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الوطنية، وأسمنت اليمامة، و أسترا الصناعية، ومجموعة صافولا، و أسمنت المدينة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.40% و 3.23% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، والكيميائية ، والرياض هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات الراجحي، والرياض، والأهلي، وعلم، وإكسترا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 376.32 نقطة ليقفل عند مستوى 22890.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.