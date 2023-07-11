الكنز الذي لم يتوقعه أحد.. قصة المشاهد المذهلة الملتقطة تحت الماء

الكنوز هي حلم الملايين وهذا الكنز غير المتوقع كان مفاجأة للجميع وخاصة لمجموعة من العلماء الدوليين.

العلماء اكتشفوا مستوطنة جديدة للأخطبوط في الجبال البحرية قبالة ساحل كوستاريكا، بأمريكا الوسطى.

ووصف العلماء هذا الاكتشاف بـ”الكنز البيولوجي”.

وسبق وتم اكتشاف مستوطنة أخرى سابقًا في المنطقة نفسها، والتي لا تزال نشطة حتى الآن.

وبالتالي أصبح عدد المستوطنات المعروفة حول العالم ثلاث.

وكان 18 عالمًا دوليًا على متن سفينة الأبحاث المعروفة باسم “فولكر” التابعة لمعهد “شميدت أوشن” تابعوا هذه المشاهد المذهلة.

عبر كاميرا تحت الماء على مركبة يتم تشغيلها عن بُعد خلال رحلة استكشافية حديثة.

وأكد جيوتيكا فيرماني، عالم المحيطات الفيزيائي بمعهد “شميدت” للمحيطات.

أن اكتشاف هذه الحضانة الجديدة النشطة للأخطبوط على عمق 2800 متر “.

ما يقرب من 9200 قدم” تحت سطح البحر في مياه كوستاريكا يثبت أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن محيطنا.

ويذكر أن الاكتشاف الأصلي للعالم “دورادو أوت كروب” آثار ضجة كبيرة.

نظراً لأن الرحلة الاستكشافية لم تتوقف عند هذا الحد، بل استكشف الفريق أيضًا خمسة جبال بحرية لم تكن معروفة من قبل في مياه كوستاريكا.