انطلاق منافسات بطولة العالم للسنوكر بالرياض

البلاد- الرياض
بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر الأيرلندي جيمس ليزي ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، أقيم عصر اليوم السبت حفل افتتاح بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات 2023، التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 8 إلى 17 من شهر يوليو الجاري، بمشاركة 15 منتخبا، هي “السعودية، البحرين، الصين، مصر، ألمانيا، هونج كونج، الهند، إيران، العراق، أيرلندا، الأردن، عمان، باكستان، الإمارات، ويلز” ويشارك في فئات الناشئين تحت 17 عاما 32 لاعبا، بينما يشارك في منافسات الناشئين تحت 21 عاما 60 لاعبا، فيما يشارك في فئات الناشئات تحت 21 عاما 18 لاعبة.
بدأ حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الوطني السعودي، وبعد ذلك ألقى الدكتور ناصر الشمري كلمة رحب خلالها بنائب رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر، والمنتخبات المشاركة، متمنيًا لهم التوفيق في منافسات البطولة. بعد ذلك أقيمت مسيرة الدول المشاركة، وتم في ختام الحفل قص شريط الافتتاح.
وكانت منافسات اليوم الأول في البطولة قد بدأت أمس في مسابقة تحت 17 عاما للناشئين بمشاركة 32 لاعبا؛ حيث تم تقسيمها على 8 مجموعات، ويمثل المنتخب السعودي 7 لاعبين هم “زياد القباني ومهند الحارثي وعبد الله القباني ومحمد الشمري وعمر الصيني وهمام سامي وفارس آل مدن”.