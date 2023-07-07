أخضر التايكوندو جاهز لدولية تركيا..  وآل تريك يشارك في (البارا)

متابعة- محمد الجليحي
تنطلق غدًا السبت الثامن من شهر يوليو الجاري بطولة تركيا الدولية للتايكوندو للكبار، وقد ضمت قائمة الأخضر” دنيا أبو طالب، ورياض الظافري، وزكريا غالي، وعلي المبروك” بإشراف المدرب الروسي قربان بوغداييف.
من جهة أخرى، بدأت منافسات بطولات” البارا” التي تقام في مدينة بريزبن بولاية كوينزلاند بأستراليا، وهي بطولة كأس الرئيس، وبطولة أوقيانوسيا الدولية، وبطولة أستراليا الدولية، ويمثل المنتخب السعودي الأول اللاعب إياد آل تريك في وزن 63 كجم، بمتابعة فنية من المدرب الوطني هاني آل تريك. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو بالاهتمام بالمنافسات البارالمبية، ورفع المستوى الفني من خلال الاحتكاك المباشر في البطولات والمعسكرات الدولية.
وعلى صعيد منتخب الناشئين، اكتمل عقد العناصر المختارة في المعسكر التدريبي بالرياض؛ تأهبًا لخوض منافسات بطولة العالم للتايكوندو بالبوسنة خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس المقبل.