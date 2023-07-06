المحليات

أمانة جدة تغلق 515 منشأة مخالفة خلال شهر

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1444 هـ       6 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 23 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبينة أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 14.898 منشأة صحية و 8,762 منشأة تجارية وإغلاق 515 منشأة مخالفة.

ونتج عن الجولات تسجيل 22.247 مخالفة، تنوعت مابين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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