الإطلاق العالمي القريب لسيارة الطرق الوعرة الذكية JAECOO 7 الجديدة كلياً

البلاد : متابعات

لقد بتنا نرى في عصرنا الحديث، تقنيات ذكية في سيارات الدفع الرباعي مثل القيادة الذاتية والواجهات التفاعلية، لكنها لازالت نادرة نسبياً في سيارات الدفع الرباعي للطرق الوعرة. طراز JAECOO 7، المولود في العصر الحديث، يتجاوز النهج التقليدي ويقدم إجابة جديدة: تم تقديم JAECOO 7 كـ “سيارة دفع رباعي ذكية للطرق الوعرة”، ومجهز بنظام ARDIS (نظام ذكي متكامل للقيادة على الطرق) تم تطويره بواسطة العلامة التجارية JAECOO. ومن خلال البحث والتطوير المكثف، حصلت JAECOO 7 على نظام ARDIS مع سبعة سيناريوهات رئيسية للقيادة: المدنية، الضواحي، الطرق السريعة، الصحاري والجبال، المعابر المائية، الطين والثلج، حتى أنها مناسبة للمناخ البارد مثل تبوك. يستجيب نظام ARDIS بثبات وأداء قوي بأقصى سرعة ممكنة. من خلال نظام الدفع الرباعي، يقوم JAECOO 7 بضبط المعلمات المهمة مثل قوة المحرك وزوايا التوجيه بناءً على ظروف الطريق، مما يضمن قوة جر ممتازة توفر كفاءة وأمان وراحة عالية أثناء تجارب القيادة في المدينة والطرق السريعة.

تتمتع JAECOO 7 بميزة أخرى في مقصورتها الذكية، حيث تم تجهيزها بشاشة بانورامية متطورة مقاس 14.8 بوصة، توفر ترفيهاً متطوراً وتجربة سمعية بصرية لا مثيل لها في سيارات الدفع الرباعي ذات الفئة، وتتيح الشاشة W-HUD (شاشة عرض الزجاج الأمامي) رؤية واضحة لمعلومات القيادة ضمن مجال رؤية السائق، بينما يوفر الهيكل الشفاف رؤية أوضح لحالة السيارة ومعلومات الملاحة، والتحكم في الوظائف المختلفة للنظام الداخلي للسيارة.

لغة التصميم:

إضافة لذلك، يتبنى JAECOO 7 لغة تصميم فريدة من نوعها تعرض أسلوباً ترفيهياً حضرياً راقياً، مظهره العام مهيب وصلب، ويتميز بخطوط نظيفة وسلسة. تتميز الشبكة الأمامية بتصميم على طراز الصفوف ومصابيح أمامية حادة LED، كما يكشف المظهر الجانبي عن إحساس بالقوة، مما يجعل السيارة تبدو مستقرة ومتوازنة. علاوة على ذلك، فإن التصميم الداخلي بسيط وسخي، مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل. تعطي الأنماط المستخدمة في المقصورة اتجاهات الموضة، وتجمع بشكل مثالي بين القوة والجمال.

رؤية علامة: JAECOO

من منا لا يحب أن يملك السيطرة الكاملة والجريئة في هذا العصر الحديث متسارع الخطى؟ حسنًا، تقدم JAECOO الآن كعلامة تجارية كل ما يحتاجه مستخدميها. JAECOO هو بيان في حد ذاته عن كونك جريئاً وقوياً، مثل الصياد الذي يركز على هدفه. تعتبر هذه العلامة التجارية “JAECOO” مثالية للاقتصاد السعودي المتميز والجريء والقوي. نظرًا لأن العلامة التجارية نشأت فقط لتلبية احتياجات ورغبات النخبة الحضرية المقيمين هنا في المملكة العربية السعودية، أولئك الذين لا يحبون التباهي ويفضلون المكانة على أي شيء آخر. JAECOO هو طعم الفخامة والأشياء الدقيقة في الحياة ، وبالتأكيد سيفهم النخبة الحضرية ما تقدمه JAECOO. تمامًا مثل اسمه، وهو ما يعني “صائد الأناقة”، سيكون مناسباً تماماً للنخبة الذين يجرؤون على كسر القيود التقليدية ويكونون حازمين بخياراتهم في الحياة.

نموذج الأعمال في السعودية:

يحتاج نموذج العمل لسوق المملكة العربية السعودية إلى جرأة مثل رؤية العلامة التجارية، إذن، ما الذي فعله OMODA و JAECOO بشكل مختلف؟ حسنًا، في البداية، يقومون بإنشاء مكتب رئيسي لشركة أجنبية مملوكة بنسبة 100% هنا في العاصمة الرياض. لم تفعل أي من شركات تصنيع السيارات الأخرى ذلك في سوق المملكة العربية السعودية، ومع ذلك، فقد التزمت OMODA و JAECOO بكلمتهما ولم تتبع الطريقة التقليدية لممارسة الأعمال التجارية من خلال الموزع. سيكونون هم الموزعون بأنفسهم وسيكونون مسؤولين أيضاً عن جميع الأنشطة الأخرى المتعلقة بالأعمال التجارية من الأعلى إلى الأدنى، فيما سيتفهم المستهلك المثقف في المملكة العربية السعودية ذلك وسيرى الفرق. هذا يعني أن مستوى الخدمات التي سيقدمونها في جميع الجوانب سيكون أفضل بكثير من أي موزع / مصنع سيارات آخر. سيتمكن عملاؤهم من الوصول إلى الشركة الرئيسية مباشرة في المملكة العربية السعودية. وفي حين أن خدمات السيارات أصبحت مشكلة رئيسية لعلامات تجارية أخرى للسيارات، إلا أن الأمر لن يكون كذلك بالنسبة لشركة OMODA و JAECOO، حيث ستكون مراكز الصيانة والخدمات الأخرى الخاصة بهم تحت إشراف مكتبهم الرئيسي هنا في المملكة العربية السعودية، سيكون هذا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في صناعة السيارات هنا في المملكة العربية السعودية وقد تم وضع الحجر الأول بواسطة OMODA & JAECOO. بالنسبة للمبيعات، سيكون لكل منطقة عدد قليل من الموزعين المختارين الذين ستراقبهم الشركة الفرعية هنا في المملكة العربية السعودية، فيما سيتم تطوير جميع صالات العرض والمرافق الأخرى بشكل مشترك معهم.

سيكون الطراز JAECOO 7 متاحاً عالمياً بدءاً من الربع الرابع من العام الحالي، حيث سيوفر مزيجاً فريداً من الأداء والابتكار في عالم السيارات المتغير والمتطور باستمرار، مما سيبعث بانطباع جديد للسائقين في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون حقاً عن قيادة استثنائية.