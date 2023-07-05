36012 متطوعًا ومتطوعةً في منصة “أصدقاء جدة”

جدة : البلاد

نفّذت أمانة محافظة جدة أكثر من 6.790 ساعة تطوعية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023م، والتي تضمنت المشاركات المجتمعية بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال تشجيع التطوع ودعمه وتفعيل سبل نشره واستمراره.

وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة أن عدد المتطوعين المشاركين خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 495 متطوعًا ومتطوعةً، ضمن 33 فرصة تطوعية، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين المسجلين في منصة “أصدقاء جدة” خلال الفترة 36012 متطوعًا ومتطوعةً.

وأضاف المهندس حمودة أن ذلك يأتي استمراراً للبرامج السابقة للمسؤولية الاجتماعية؛ لتفعيل المفاهيم التطوعية وترسيخها ضمن مستهدفات رؤية 2030، بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية وغرفة جدة والجامعات الحكومية والأهلية وشركاء الأمانة في برنامج لنبادر بمحافظة جدة وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة والجمعيات والمراكز الخاصة المعنية بذوي الإعاقة ومتطوعي “أصدقاء أمانة جدة”؛ لتعزيز دور المجتمع في الأعمال التطوعية.

وبيّن أن عددًا من المبادرات التي نفذتها الأمانة خلال الربع الثاني تأتي لتعزيز الدور الاجتماعي بتفعيل ثقافة العمل التطوعي من خلال تبني أفضل الممارسات الداعمة للتحفيز وزيادة الفرص والساعات التطوعية.

وأضاف أن من هذه المبادرات تم تنفيذ أكبر جدارية باستخدام أغطية البلاستيك، وزيارة مشاتل الأمانة، وإفطار رمضاني أبناء الجود للأشخاص ذوي الإعاقة، والتبرع بالدم، ومبادرات زراعة الشتلات، وتجهيز كسوة السيدة عائشة، وتوزيع إفطار صائم في عدة أماكن، ومبادرة رسم البسمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وزراعة حدائق المعهد الصناعي، وسباق “التراثيون”، وزيارة المرضى، ومهرجان ديباج ودثار للأيتام وكبار السن.