غدًا.. انطلاق مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية الـ 15 بالجزائر

البلاد- جدة

تنطلق غدًا الأحد منافسات كرة القدم في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة التي تحتضنها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي” الجزائر وعمان ولبنان والسودان والسعودية وسوريا وفلسطين وموريتانيا، حيث تقام مباريات البطولة في مدينتي عنابة وقسنطينة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن تقسيم المنتخبات على مجموعتين، تضم الأولى منتخبات الجزائر وعمان ولبنان والسودان، بينما جاءت منتخبات السعودية وسوريا وفلسطين وموريتانيا في المجموعة الثانية.

وتُقام 4 مباريات في الجولة الافتتاحية من المسابقة يوم غد الأحد، حيث يلتقي منتخبا لبنان والسودان ثم الجزائر وعمان، وذلك على ملعب 19 ماي في عنابة ضمن المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية يلتقي المنتخب السعودي مع منتخب سوريا، بينما يلعب منتخبا فلسطين وموريتانيا وذلك على ملعب الشهيد حملاوي في مدينة قسنطينة.

وتستمر مرحلة دور المجموعات من البطولة حتى يوم 8 يوليو، بينما تُقام منافسات نصف النهائي يوم 11 يوليو، على أن تُلعب مباراتا المركز الثالث والنهائي في الرابع عشر من الشهر الحالي.