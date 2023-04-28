الرياضة انطلاق كأس نخبة الطائرة في القطيف الأحد المقبل

الرياض- البلاد

ينتظر عشاق الكرة الطائرة صراع الكبار في كأس جاهز للنخبة الذي سينطلق الأحد ويختتم الأربعاء على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف بمشاركة بطل الدوري الأهلي ووصيفه الهلال وصاحب المركز الثالث الابتسام والفيصلي صاحب المركز الرابع؛ إذ أنهت اللجان العاملة بالبطولة جميع الترتيبات لانطلاق هذا الحدث الكبير. وأكد المدير الفني للحكام عضو لجنة الاحتكام بالبطولة أمين الطريفي أن اللجان العاملة ومنذ إعلان إقامة البطولة بالقطيف وهي تعمل على مدار الساعة، في سبيل إظهار البطولة بالشكل الذي يليق بحجم المنافسة بين الأندية المشاركة، مشيراً إلى عمل اللجان العاملة في البطولة، والتي سعت خلال الفترة الماضية إلى تحفيز الحضور الجماهيري عن طريق عدد من الشركات الوطنية بالمنطقة.