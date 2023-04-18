الرياضة

الأخضر الشاب وصيفًا للبطولة العربية الخامسة لكرة اليد

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1444 هـ      18 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
حل منتخبا الوطني الشاب لكرة اليد وصيفًا للبطولة العربية الخامسة للشباب لكرة اليد (مواليد 2002) التي احتضنتها صالة رشاد خوجة بالمهدية في تونس، وذلك بعد خسارته في نهائي البطولة أمام المنتخب التونسي، الذي توج بالبطولة بنتيجة 34-25، فيما حقق المنتخب الجزائري الميدالية البرونزية بعد تغلبه على نظيره الليبي بنتيجة 34-23.

وكان شباب أخضر اليد قد تأهل إلى النهائي بعد تغلبه على منتخب الجزائر في مباراة الدور نصف النهائي بفارق هدفين بنتيجة (30-28)، فيما تأهل المنتخب التونسي من بوابة منتخب ليبيا بعد فوزه عليه بنتيجة (25-16).

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.