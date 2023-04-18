الأخضر الشاب وصيفًا للبطولة العربية الخامسة لكرة اليد

البلاد- جدة
حل منتخبا الوطني الشاب لكرة اليد وصيفًا للبطولة العربية الخامسة للشباب لكرة اليد (مواليد 2002) التي احتضنتها صالة رشاد خوجة بالمهدية في تونس، وذلك بعد خسارته في نهائي البطولة أمام المنتخب التونسي، الذي توج بالبطولة بنتيجة 34-25، فيما حقق المنتخب الجزائري الميدالية البرونزية بعد تغلبه على نظيره الليبي بنتيجة 34-23.
وكان شباب أخضر اليد قد تأهل إلى النهائي بعد تغلبه على منتخب الجزائر في مباراة الدور نصف النهائي بفارق هدفين بنتيجة (30-28)، فيما تأهل المنتخب التونسي من بوابة منتخب ليبيا بعد فوزه عليه بنتيجة (25-16).