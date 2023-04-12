نباتات الربيع تستهوي الزوار

البلاد ـ رفحاء

نجح مواطن في استنبات عددا من أعشاب الربيع والنباتات البرية بألوانها وأنواعها المختلفة في مزرعته جنوب محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، ناقلاً بذررها من مواقعها الأساسية، بالإضافة إلى جلب بعض البذور من خارج المملكة واستنباتها .

وأوضح صالح الفريح أنه من المهتمين بالزراعة والحياة الفطرية، حيث يملك مزرعة للنباتات ومحمية للطيور والحيوانات، لافتا النظر إلى أن أشهر ما تم استنباته يشمل نحو 20 نوعًا من النباتات البرية المختلفة مثل : الديدحان بأكثر من 10 أنواع مختلفة ، والأقحوان، والنفل، والخزامى، والصفار، والقليقلان، والبابونج، والحنوة، والجرجار، وأم قلاص، والربلة، والحنبازة، والبسباس، وغيرها، مما كون لوحة جمالية طبيعية تجذب الأهالي والزوار للمزرعة للبحث عن روعة المشهد وعطر الطبيعة. وبيَّن أنه يسقي الأرض منذ دخول الوسم لتزهر بوقت مبكر، مؤكدا جمعه البذورَ من الصحارى قبل سنوات، وجلب البعض من خارج المملكة ،والآن أصبح يجمعها من مزرعته كل عام وينثرها مع دخول الوسم. وأشار إلى أنه يستقبل الزوار من المنطقة وخارجها، وكذلك الباحثين في المزرعة وإطلاعهم على ما تحتويه من نباتات متنوعة وتفاصيل زراعتها، بهدف التوعوية بأهمية البيئة والحفاظ عليها ورفع مستوى الوعي والمسؤولية عند الأفراد تجاه البيئة لنكوّنَ مجتمعًا واعيًا بيئيًّا ،وإطلاع الباحثين والمهتمين على مثل هذه التجارب الناجحة في استزراع النباتات المتنوعة في تربة أو بيئة مختلفة.