نائب أمير مكة يشارك رجال الأمن طعام الإفطار في المسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

شارك نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان منسوبي الرئاسة ورجال الأمن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام، بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وبين معاليه أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يتابعان عن كثب الخدمات المقدمة للمسجد الحرام وقاصديه، وتأتي تلك المتابعة من سموهما استمرارًا للعناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله – للحرمين الشريفين وقاصديهما، وحرصها على توفير كافة الإمكانات بأفضل المقاييس وأحدث المواصفات التقنية والفنية.