التعليم تبدأ إجــراءات النقل الخارجي

البلاد ـ جدة

بدأت وزارة التعليم، أمس، إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية.

وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي من خلال نظام “نور” على أن تستمر فترة التقديم إلى يوم الخميس الموافق 7 /10/ 1444هـ.

وحددت الوزارة الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس الموافق 28/10/1444هـ، كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه، فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، إضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8/11/1444هـ.

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.