وفاة الفنان الكويتي فيصل بوغازي

البلاد : متابعات

توفي الفنان الكويتي فيصل عبدالله البليس الشهير بـ”فيصل بوغازي”، مساء اليوم عن عمر يناهز الـ65 عاماً، بعد معاناته صحياً منذ حلول العام الجاري.

وبدأ الراحل نشاطه الفني منذ عام 1989، مشاركاً في عدد مميز من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

عُرف في الدراما الخليجية بدور “الرجل الشرير”، ومواقفه الكوميدية التي لا تُعد.

معارفه في الساحة وصفوه بـ”صاحب القلب الطيب”، والأخلاق الحميدة.

اشتهر بدوره في شخصية “بو خلف” في مسلسل “أم البنات” للفنانة سعاد عبدالله.

ويُعتبر فيلم “خلني ساكت” آخر ظهور له على الساحة، وُعرض العمل في العام قبل الماضي، مشاركاً في بطولته لفيف من النجوم على رأسهم “أحمد العونان، عبدالله الخضر، رابعة اليوسف، إبراهيم الشيخلي” وآخرون.