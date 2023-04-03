اختتام ملتقى المملكة لألعاب القوى بمشاركة 1000 متسابق

البلاد- المدينة المنورة
اختتم ملتقى المملكة الأول لألعاب القوى لدرجة البراعم والناشئين الذي استمر لمدة يومين في ملعب نادي الأنصار بالمدينة المنورة. بمشاركة أكثر من 1000 لاعب و60 ناديا من مختلف مناطق المملكة، وذلك بمشاركة مكتب فرع وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة، وفريق الأوس التطوعي، وجمعية حياة، وجمعية سقيا.
وتصدر نادي الصفا المنافسات لدرجة الناشئين بـ 160 نقطة، وجاء نادي الهلال ثانيا بـ 102 نقطة، وثالثاً نادي الأغر بـ 71 نقطة.
من جهة أخرى، حقق نادي الزيتون المركز الأول بمنافسات البراعم بـ 79 نقطة، والثاني نادي الصفا بـ 55 نقطة، والثالث نادي الهلال بـ 46 نقطة.
في ذات السياق، تستضيف محافظة جدة ملتقى المملكة لألعاب القوى للإناث، وملتقى المملكة لألعاب القوى للأشبال والشباب بالقطيف، على مدى يومي الجمعة والسبت القادمين ٧-٨ أبريل وذلك ضمن الموسم الرياضي لألعاب القوى 2023.