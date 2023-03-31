هالاند يبرم عقد رعاية مع شركة نايكي

وقّع النرويجي أيرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عقد رعاية مع شركة “نايكي” للمستلزمات الرياضية اليوم الجمعة.

لم تكشف الشركة الأمريكية عن قيمة العقد أو مدّته مع اللاعب الشاب، واكتفت بنشر بيان رسمي عن بداية التعاون مع هالاند (22 عامًا).

وفي حين أن مانشستر سيتي متعاقد مع شركة “بوما” لإنتاج أقمصة الفريق، فإن هالاند اختار تمثيل المنافس “نايكي” بعقد رعاية خاص.

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ويرتبط هالاند بعقد مع مانشستر سيتي إلى صيف 2027، وكان قد وفد إلى النادي مطلع الموسم الحالي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجّل هالاند بقميص “سكاي بلوز” 40 هدفًا من إجمالي 36 مباراة في كل البطولات إلى الآن، فضلًا عن تقديم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.