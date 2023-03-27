رحلة الأذان تقطع بمتسابق إندونيسي 199 جزيرة للوصول إلى عطر الكلام

البلاد : متابعات

بتجاوزه 199 جزيرة تفصل مقاطعة آتشيه التي ينحدر منها عن بقية مقاطعات بلده، استطاع المتسابق الإندونيسي ضياء الدين بن نزار الدين الوصول إلى ماليزيا المجاورة لدولته كأول محطة له في رحلته إلى عطر الكلام، حيث اكتسب فيها الموهبة الأدائية التي قادته لاستكمال مسيره إلى الرياض للمشاركة في البرنامج هذا العام، بعد تعذر مشاركته في النسخة الأولى التي بثت خلال شهر رمضان الماضي.

وشهدت الحلقة الخامسة من برنامج عطر الكلام، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه تنافس المتسابق ضياء الدين مع نظيره الأفغاني غياث الهاشمي في فئة الأذان، وتمكن ضياء من إقناع لجنة التحكيم بمواهبه الصوتية التي استخدمها في عدد من المقامات، إضافة إلى تحكمه المتقن في طبقاته الصوتية، مما أسهم في نيله أغلبية الأصوات التي دفعت به إلى المرحلة التالية من مراحل المسابقة.

وعلى صعيد التلاوة شهدت حلقة اليوم تراتيل تمتاز بالرقة والعاطفة وأصوات تبعث على الخشوع والتفكر، حيث شارك فيها المتسابق الإيراني يونس شاهمرادي الذي تعلم القراءة على يد والده، وأصبح يحاكيه في تلاوات تلامس آذان المستمعين وتستلين قلوبهم، كما شارك أيضا من تركيا القارئ فاتح كايا الذي بدأت رحلته القرآنية بتعلم التجويد، وقادته موهبته للوصول إلى المسابقة التي غادرها اليوم بعد حصول منافسه يونس على النصيب الأعلى من أصوات لجنة التحكيم.

ويمثل “عطر الكلام” واحدا من أبرز البرامج التلفزيونية الرمضانية، لما يتميز به من جمع ألفاظ الوحي، وبلاغ الصلاة الذي يرفع بأندى الأصوات وأكثرها جمالا على مستوى العالم، في حين تهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الأصوات المتميزة في قراءة القرآن ورفع الأذان، والإسهام في تحسين أداء المتسابقين والمشاهدين.