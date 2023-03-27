أڤايا تُنجز آخر خطوة رئيسية في إعادة الهيكلة المالية

دبي : البلاد

أعلنت أڤايا القابضة Avaya Holding (OTCMKTS: AVYAQ) وهي الشركة الرائدة عالمياً في عالم الحلول التي تحسّن وتبسّط الاتصالات والتعاون الرقمي بين فرق العمل، عن موافقة محكمة الإفلاس الأمريكية في المنطقة الجنوبية من تكساس على خطة الشركة المُحضّرة مُسبقا لإعادة الهيكلة.

تنفيذ هذه الخطة الجاهزة والتي تمت الموافقة عليها مُسبقا لإعادة الهيكلة ستخفّض إجمالي ديون أڤايا بأكثر من 75 في المئة، وسترفع مستوى السيولة إلى أكثر من 650 مليون دولار، كما ستخفّض صافي الرافعة المالية (Net Leverage) إلى أقل من 1X. وسيوفر هذا الخفض الشامل للرافعة المالية في الميزانية العمومية للشركة مرونة مالية كبيرة لتسريع إستثمار أڤايا في محفظة حلول الاتصالات المُبتكرة القائمة على السحابة، لا سيما في الخدمات والحلول التي يتم تقديمها للعملاء وتساهم في تحسين تجارب الاستخدام. كذلك ستحضّر هذه الخطوة الشركة للمضي قُدما في مسار النجاح على المدى البعيد. وكما فعلت طوال هذه العملية، ستواصل أڤايا خدمة عملائها وشركائها دون انقطاع، وتزويدهم بحلول اتصالات وخدمات ودعم متميّز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أڤايا آلان مازاريك: “لقد شرعنا في هذه العملية واضعين نصب أعيننا هدفاً واضحاً، يتمثّل في إنشاء أساس مالي أقوى يمكّننا من البناء مُستندين بذلك إلى مكانتنا التنافسية في القطاع، وتقوية شبكة علاقاتنا مع الشركاء، وتلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في منظومة خدماتنا وحلولنا الواسعة التي تتمتع بأحدث التكنولوجيات. أنا سعيد بالتقدم الذي أحرزناه، ونحن نستعد لإستكمال هذه الخطوة الحاسمة والتي تتمثّل في التحوّل على مستوى نموذج أعمالنا، وأنا ممتنّ لثقة عملائنا وشركائنا وفرق عملنا ومستثمرينا”.

تحظى خطة أڤايا الخاصة بإعادة الهيكلة بدعم الأغلبية الساحقة من أصحاب المصلحة الماليين، بما في ذلك المُقرضين الجاهزين والشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين، وهم يشكلون الأساس المتين الداعم لإتفاقية إعادة الهيكلة المُعلنة. ونظراً لهذا الدعم الساحق، حصلت الشركة على موافقة سريعة لتنفيذ إعادة الهيكلة.

وتابع مازاريك قائلا: “إن الدعم الواسع والكبير لخطتنا على مستوى إعادة الهيكلة هو شهادة على القيمة الكبيرة التي يجدها المستثمرون في أعمالنا والحلول التي نقدمها، ونتطلع إلى الاستفادة من الفرص المستقبلية. ومع وجود موارد كبيرة لتنفيذ مبادرات البحث والتطوير الخاصة بنا إضافةً إلى خطتنا المستقبلية الخاصة بالاتصالات السحابية، نعتزم تسريع تقديم تجارب استثنائية لعملائنا وشركائنا”.

وبهذا، ستكون أڤايا شركة خاصة مدعومة من مقرضيها الحاليين، بما في ذلك شركتي الاستثمار المؤسساتي الرائدتين “أبولو غلوبال مانجمنت” Apollo Global Management, Inc. و”برغايد كابيتال مانجمنت” Brigade Capital Management, LP. وكلاهما استثمر رأس مال إضافي كبير كجزء من هذه العملية لتحسين وضع الشركة بينما تتقدم إلى الأمام.