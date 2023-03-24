خروج قطار عن مساره في ماساتشوستس الأمريكية

البلاد – وكالات

خرج قطار شحن يحمل نفايات ومواد لإعادة التدوير عن مساره في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وقد طلب رجال الإطفاء من الجمهور تجنب المنطقة.

وقالت إدارة إطفاء مدينة آير في الولايات المتحدة الأمريكية ، حسبما نقلت “روسيا اليوم”، إن القطار خرج عن السكة الحديدية في وقت الظهيرة وإنه كان متوقفا عندما خرجت العربات عن مسارها، مؤكدة أن “العربات التي انحرفت لا تحتوي على مواد خطرة”.

وأظهرت لقطات من الموقع انقلاب خمس عربات قطار، وانسكبت محتويات حاويات الشحن التي كانت تحملها على جانب السكة. فيما تم ربط محركات نورفولك الجنوبية بالقطار.

وذكرت وكالة إدارة الطوارئ في ماساتشوستس أن 10 عربات خرجت عن مسارها، لكن مسؤولي الإطفاء في آير قدموا لاحقا تحديثا مفاده أن خمس عربات فقط خرجت عن مسارها وأن اثنتين أخريين تميلان.