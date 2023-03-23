استعدادات كاملة لأول جُمعة في رمضان بالمسجد النبوي

المدينة المنورة : البلاد

نكهة مفعمة بروحانية خاصة لشهر رمضان المبارك في المسجد النبوي حيث يتدفق القاصدون للافطار واداء صلاة التروايح مدعومة بخطة تشغيلية من وكالة المسجد النبوي لشهر رمضان المبارك لتمكين القاصدين من اداء الصلوات بيسر وسهولة لاداء اول صلاة جمعة في رمضان .

وفي أجواء إيمانية وروحانية تعبدية صحية امنة سيتدفق القاصدين إلى المسجد الحر النبوي لاداء صلاة اول جمعة في شهر رمضان المبارك حيث سخرت رئاسة الحرمين امكاناتها وطاقاتها البشرية والآلية والمنظومة الخدمية ووضعت الخطط التشغيلية حيز التنفيذ تسهيل أداء القاصدين لصلاة الجمعة وسط توقعات بتزايد اعداد المصلين والمعتمرين .

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اجتمع ، بعدد من القيادات بالمسجد النبوي الشريف، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود من خلال المتابعة الميدانية لتقديم أفضل الخدمات للمصلين وزوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم اتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.

وقال مساعد الرئيس للشؤون الميدانية في وكالة المسجد النبوي الاستاذ عبدالعزيز الايوبي للبلاد ان خطة الوكالة تتضمن حزمة من البرامج التنفيذية والتي تتضمن تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين تجهيز المباني والمرافق والممرات والمصليات والتكييف والانارة والسجاد والسقيا وغيرها والخدمات المباشرة: مثل عبوات زمزم، والارشاد المكاني، والتفويج للمصليات الشاغرة، والروضة الشريفة، والزيارة، والخدمات الرقمية، والمفقودات وخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة .. اما فيما يتعلق تنظيم افطار الصائمين فقال الايوبي انه المتوقع ان تكون عدد الوجبات بين (200 الى 250) الف وجبة يوميا بإجمالي أكثر من (6.5) مليون ، وسيتم توزيع أكثر من (10) مليون عبوة ماء زمزم وعادي اضافة (12) الف حافظة، و(1200) نافورة شرب، وتوريد 400 طن ماء زمزم يومي من خلال 20 ناقلة واستمرار تقديم افطار الصائمين لحملة التصاريح وفي نفس موقعهم وتحضير واحضار الوجبات بالخيار من خلال مقدمي الخدمات أو شركات الاعاشة المصرح لها.

و كثفت استعداداتها في تنظيم الإفطار بالمسجد النبوي، ووضع الآليات اللازمة في تسهيل دخول وجبات الإفطار للرجال، من خلال الأبواب التالية: الحرم القديم باب الرحمة (3)، والجهة الجنوبية باب (4,5,37) ، والجهة الغربية باب 8,11 ، والجهة الشرقية باب 34,32، والجهة الشمالية باب 21, 17 , 19، فيما سيكون دخول الوجبات للنساء عبر المصلى الشرقي باب 25,29، و المصلى الغربي باب 13,17.

وهيأت الوكالة كل خدماتها لاستقبال المصلين والزائرين على مدار 24 ساعة حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لعموم المسجد النبوي وسطحه وساحاته 340 ألف مصلٍ، وسيكون فرش السجاد في المسجد النبوي وسطحه وساحاته والساحة الغربية الجديدة وتعطيره وتعقيمه والمحافظة على نظافته على مدار الساعة، كما تتم عمليات التعقيم لسجاد الروضة الشريفة بين التفويجات. تفويج الحشود وتتضمن خطة تفويج الحشود من خلال توجيه المصلين للحصوات والتوسعات داخل المسجد النبوي، ثم التوجيه للسطح والساحات، وفي حال اكتمال الطاقة الاستيعابية يتم التوجيه للساحة الغربية الجديدة، وسيتاح السطح للمصلين خلال شهر رمضان المبارك في جميع الصلوات.