خدمات متكاملة لـ”الأعداد المليونية” في أول جمعة من رمضان بالمسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

يتدفق القاصدين والمعتمرين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لاداء صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك حيث سخرت رئاسة الحرمين امكاناتها وطاقاتها البشرية والآلية والمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ووضعت الخطط التشغيلية حيز التنفيذ لكافة الإدارات الميدانية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاته، واسطحه والعمل لكل ما من شأنه تسهيل أداء القاصدين لصلاة الجمعة وسط توقعات بتزايد اعداد المصلين والمعتمرين .

وتهيأت الرئاسة ، لاستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي ، لصلاة الجمعة باشراف ميداني مباشر من الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس عبر حزمة نوعية من الخدمات بداية من ترتيب فتح ابواب المسجد الحرام ومتابعة تدفقات الحشود وفتح الابواب للدخول والخروج ، فضلا عن تنظيم دخول المصلين بأدوار وساحات المسجد الحرام والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، الكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء،ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار للتاكز من سلامة طرق المشاة وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم .

وحشدت الرئاسة كل جهودها لتأمين كل احتياجات المعتمرين والقاصدين والزوار ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الراقية ووفق اعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي العالمي، ومستهدفات خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين (2024) والرؤية٢٠٣٠، خصوصا فيما يتعلق بادوات التعقيم والتطهير لكافة مواقع وساحات ومداخل المسجد الحرام المسجد النبوي بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة.

السديس : جاهزون ومتأهبون

واكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس جاهزية خطط الرئاسة لاستقبال القاصدين في اول جمعة من شهر رمضان المبارك موضحا ان الرئاسة رفعت طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كمارفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام و تنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لاستقبال ضيوف الرحمن من ساحات المسجد الحرام مروراً بالمطاف ومصلى الركعتين والمسعى، وحتى ينتهي ضيوف الرحمن من أداء جميع مناسكهم.

الجابري : غسل صحن المطاف ١٠ مرات

من جهته قال مساعد الرئيس العام للشؤون الميدانية والتنفيذية محمد الجابري للرياض ان الفرق الميدانية تقوم ، كل يوم جمعة بغسل صحن المطاف (10) مرات، كل غسلة لا تتجاوز مدتها (20) دقيقة، وتتم عمليات التطهير والغسل والتعقيم والتعطير في تكامل متناغم لمنظومة الامكانات البشرية والآليات والمعدات حيث تتجمع في المكان المخصص بعد التأكد من سلامتها للنزول إلى جوار الكعبة المشرفة لتبدأ بالعمل بالدوران حول الكعبة المشرفة بطريقة فنية وسريعة لا تتسبب في أي إعاقة للطائفين مع استخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام صديقة للبيئة.

التهيئة الاستباقية لصلاة الجمعة

وتضطلع وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام بمهام الترتيبات لهن ليوم الجمعة بكامل التجهيزات والخدمات النسائية المقدمة لقاصدات البيت الحرام، وفق استعدادات مكثفة وتجهيزات متواصلة لتجويد كافة الخدمات النسائية الميدانية لهن وتعظيم مستويات نوعية بالخدمات الميدانية النسائية بمنهج الحوكمة لجميع المهام والبرامج والخدمات الميدانية المقدمة لقاصدات المسجد الحرام، مراعية في ذلك أدق المعايير لمستجدات التميز الخدمي عالميًا..

ذوي الاعاقة

ولم تغفل الرئاسة عن الزوار والمعتمرين من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث خصصت مسارات ومصليات خاصة بهم مجهزة بالعديد من الخدمات منها توفير مصاحف بلغة برايل, بالإضافة إلى الأقلام القارئة, وحاملات مرنة للمصاحف، وترجمة الخطب بلغة الإشارة، وتوفير العربات الكهربائية واليدوية لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة

سقيا ماء زمزم

وتتنوع مجالات إشراف الوكالة النسائية بالمسجد الحرام ميدانيًا بدأ من عمليات غسل وتعقيم وتطهير المسجد الحرام ومرافقه الخارجية للنساء وفق أعلى المعايير الصحية، والإشراف على ضبط عمليات الدخول والخروج بكل يسر وسهولة وأمان، في الشطر النسائي الاتي تم توزيعهن داخل المسجد الحرام وأبوابه ومداخله وساحاته الخارجية، للحفاظ على البيئة الروحانية الآمنة والتي من شأنها الإرتقاء بالخدمات النسائية المقدمة بالمسجد الحرام والتنظيم في تفويج الحشود النسائية ومتابعة سيرها بالمسجد الحرام وفق الية محددةً ميسرة يوم الجمعة لتضمن آلية دخول وخروج القاصدات منتهجة بمناهج عالمية للتنظيم ، كما تم ضبط المسارات لتضمن إنتظام وصول المعتمرات والزائرات إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات بأيسر الطرق وأسهلها.

تجهيز العربات

وتتضمن استعدادات الرئاسة للمعتمرين والقاصدين لاداء صلاة الجمعة تجهيز الالاف العربات العادية والعربات كهربائية، فضلا عن تعزيز فرق المراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشادهم إلى أماكن المصليات وادارة الحشود وتحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين.

كما جندت الرئاسة فريق عمل هندسي ميداني مدعوم بكوادر فنية وإدارية،و الكفاءات والخبرات لتجهيز المنظومة الصوتية والتأكد من سلامتها في مكبرية الأذان وموقع مصلى الامام ومخارج الصوت المتعلقة بخطبة الجمعة ، بالإضافة إلى عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبرات الصوت وأجهزته قبل صلاة الجمعة بوقت كافي وتشغيل وصيانة الانظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه حيث يجري تغطية كافة أعمال الصيانة وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جهازية الأنظمة كالنظام الصوتي بالمسجد الحرام وأنظمة الطاقة الغير منقطعة و(2353) حساس وكاسر لأنظمة إنذار الحريق، والتأكد من نوعية عمل جميع وحدات التكييف (AHU) و أخذ قياسات درجات الحرارة داخل المصليات لتأكد من كفاءة التبريد ومدى التناسب مع درجات الحرارة الخارجية.