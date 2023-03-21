بـ 223 غرفة.. افتتاح “راديسون بلو” في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات

البلاد : متابعات

أعلنت مجموعة فنادق راديسون، عن افتتاح فندقها الثامن “راديسون بلو” الذي يقع على بُعد مسافة قصيرة من وسط المدينة ومركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض إلى جانب أبرز الوجهات الإضافية كمراكز التسوق الضخمة وناطحات السحاب والعروض الثقافية، بما في ذلك مركز الملك عبد العزيز التاريخي والمتحف الوطني والمكتبة الوطنية.

ومن جانبه، أعرب ألدرت فان زيل، المدير العام لفندق راديسون بلو، عن سعادته بتولي منصبه الجديد وقيادة الفريق، قائلًا: “يسعدني أن أقود الفريق المخصص لهذا الفندق الجديد. نحن فخورون بفريقنا المفعم بالحيوية والمتعدد الثقافات الذي يرحب بجميع الضيوف بضيافة سعودية حقيقية حيث نبني علاقات حقيقية مع ضيوفنا ونخلق لحظات لا تُنسى.”

وأوضح “زيل”، أن الفندق الجديد يضم 223 غرفة وقاعة للفعاليات تبلغ مساحتها 400 م2 يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام منفصلة وست قاعات اجتماعات صغيرة، بما يضمن أجواء راقية ومثالية للباحثين عن الترفيه والسياح، إضافة إلى الجاردن الخارجية المخصصة للمناسبات المختلفة، مشيرًا إلى أن الفندق يطل على مناظر خلابة في مدينة الرياض.

وفي سياق متصل، علق تيم كوردون، رئيس العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة فنادق راديسون، قائلًا “يسعدنا تعزيز وجودنا في المنطقة مع افتتاح فندق راديسون بلو، مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض. نعتقد أن المسافرين بغرض العمل والترفيه من جميع أنحاء العالم سيجدون أن الفندق وجهة مثالية لهم، ومناسب تمامًا لاحتياجاتهم”.