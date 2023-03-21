“خرائط Petal ” تقدم إرشادات حول ميزة توجيه المسار في وضع ملء الشاشة

دبي : البلاد

أطلقت هواوي الإصدار 3.3.0.205 من تطبيق “خرائطPetal ” الذي يأتي مع عدد من الوظائف والتحسينات المبتكرة لصالح المستخدمين بما في ذلك ميزة توجيه المسار على وضع ملء الشاشة، ومراقبة حركة المرور في الوقت الفعلي، والأماكن القريبة لتزويد الخدمات ومشاهدة التنقل الجماعي وطبقات مختلفة للخرائط وأحداث المرور والأماكن المفضلة وغيرها الكثير. وتُعتبر هذه الوظائف دليلاً على تمكّن “خرائط بيتال” من تزويد المستخدمين على مستوى العالم بخدمات الملاحة والخرائط الموثوقة المدعومة بنظام إيكولوجي مشترك.

أصبحت “خرائطPetal ” تغطي حالياً أكثر من 160 دولة ومنطقة وتضم أكثر من 40 مليون مستخدم نشط شهرياً، ويمكنها عرض بيانات الخرائط بأكثر من 70 لغة. وبفضل مجموعة وظائفها الواسعة فقد حظيت “خرائطPetal ” بشهرة واسعة بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وهي تعمل كمساعد ملاحي جاهز دائماً لدعم المستخدمين أثناء تنقلهم واستكشافهم للعالم.

التوجيه على مستوى المسار بملء الشاشة للتنقل بسهولة في المنعطفات المعقدة

تكمن أهمية وظيفة التوجيه على مستوى المسار بملء الشاشة في “خرائطPetal ” في تجديد تجربة الملاحة التقليدية، وهي تعمل على توسيع نطاق عرض التوجيه على مستوى المسار بملء الشاشة بأكملها مما يساعد المستخدمين على التعرّف بسهولة أكبر على المسارات التي تتواجد فيها سياراتهم. بالإضافة لذلك، فإن هذه الوظيفة تغطي مزيداً من الطرق التي تجعل تجربة المستخدم أفضل عند إقترانها برؤية أوضح.

تستخدم وظيفة التوجيه على مستوى المسار بملء الشاشة إمكانيات عديدة مثل خوارزميات نمذجة الطرق ثلاثية الأبعاد واستخراج المسار من صور الأقمار الصناعية عالية الدقة لمحاكاة معلومات الطريق بشكل مفصّل وتحويلها تلقائياً إلى شكل ثلاثي الأبعاد، وبالتالي عرض الطرق بشكل أكثر وضوحاً في الخرائط الرقمية. تُعتبر “خرائطPetal ” فعّالة جداً، خصوصاً في توفير إرشادات ملاحية أكثر وضوحاً، إضافة إلى اقتراحات تتعلق بالقيادة في سيناريوهات الطرق الأكثر تحديّاً، كما أنها تذكّر المستخدمين بتغيير مساراتهم في الوقت المناسب ومساعدتهم على التنقل في المنعطفات المعقّدة بسهولة أكبر.

وفي هذا السياق، تلتزم “خرائطPetal ” أيضاً بتقديم خدمات الملاحة الخضراء والآمنة حيث يمكنها أن تزوّد عشاق ركوب الدراجات بأكثر الطرق ملاءمة وفقاً لظروف حركة المرور، مما يسمح لهم بالقيام بدورهم في حماية البيئة. وأما بالنسبة للأشخاص الذين يحبون المشي فيمكن لخرائط بيتال أن توجهّهم من أجل الانعطاف في اللحظة المناسبة وفي المكان المناسب من خلال اهتزازات الساعة، مما يتيح لهم الاستمتاع بالمناظر المحيطة بهم دون الحاجة للنظر إلى الخريطة أثناء التنقل في الشوارع.

تأثيرات غامرة للخرائط لإعادة إنشاء العالم الحقيقي في خرائط رقمية

إن تطبيق “خرائطPetal ” قادر على عرض الطرق والمباني وتأثيرات الطقس والمشاهد الليلية بتفاصيل رائعة وبألوان تتوافق مع العالم الحقيقي، وهذا يعمل على إعادة تشكيل العالم الحقيقي بشكل واضح داخل الخرائط الرقمية، مما يساعد المستخدمين على فهمها والتنقل فيها بسهولة أكبر. كما أن خرائط بيتال أصبحت تدعم حالياً العرض ثلاثي الأبعاد التفصيلي لما يقرب من مائة مبنى مميز، حيث أصبح بإمكان الزوار استخدام “خرائطPetal ” لاستكشاف المباني المميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل برج خليفة وبرج العرب وجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي والتي تم إعادة إنشائها بتقنية ثلاثية الأبعاد ضمن الخرائط الرقمية للمنصة. كما تستطيع “خرائط بيتال” أيضاً عرض تأثيرات الطقس الديناميكية مثل الغيوم والشمس والعواصف وفقاً للطقس المحلي، ويمكنها أيضاً عرض أنوار الشوارع وتفاصيل أخرى محددة للمباني في الليل.

إنشاء نظام إيكولوجي مشترك بإمكانات منصة خرائط مفتوحة بالكامل

إضافة إلى ابتكار وظائف خاصة بالخرائط، تعمل هواوي بشكل مباشر مع شركاء النظام الإيكولوجي مثل الفنادق وشركات تقديم خدمات النقل وشركات تقديم خدمات الطعام في قطاعي السفر والنقل لتوفير مجموعة من الخدمات اليومية من خلال “خرائط بيتال” في منصة واحدة. على سبيل المثال، توفر “خرائط بيتال” خدمات تعتبر ضرورية للمستخدمين من أجل السفر عبر أنواع عديدة من وسائل النقل وطلب الوجبات الجاهزة وحجز الفنادق وشراء تذاكر زيارة المواقع ذات المناظر الخلابة.

تُعتبر “خرائطPetal ” منصة خرائط متكاملة ومتعددة لجميع السيناريوهات، وهي تعمل على دمج وإتاحة إمكانيات أدوات تحديد الموقع وأدوات الخرائط وأدوات المكان وأدوات الملاحة للمطورين في جميع أنحاء العالم، مما يساهم في دعم ابتكار تطبيقاتهم. كما يمكن للمطوّرين تقليل تكاليف التطوير بشكل كبير وتحقيق تحول رقمي فعّال من خلال المنصة في قطاعات عديدة مثل السفر والخدمات المتعلقة بالحياة والتجارة الإلكترونية.

وستواصل هواوي مستقبلاً جهودها لتحسين تجربة المستخدم لخرائط بيتال واستكشاف أحدث التقنيات بهدف توفير خدمات ملاحة أكثر موثوقية وسهلة الاستخدام من قبل المستخدمين وخدمات خرائط أكثر انفتاحاً وأماناً للمطورين. إضافة إلى ذلك، تلتزم هواوي بإنشاء نظام إيكولوجي للخرائط بالتعاون مع المستخدمين والمطوّرين.

أخيراً، قامت “خرائطPetal ” بعمل رائع عبر الاستمرار في دفع عجلة الابتكار في هذا المجال لصالح المستخدمين النهائيين حيث يعمل التحديث الأخير للمنصة على تثبيت مراجعات عالية الجودة تظهر في الأعلى لمساعدة المستخدمين من خلال الملاحظات اللاحقة، وهذا التحديث الأخير متاح للتنزيل عبر متجر HUAWEI AppGallery.