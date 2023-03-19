البنوك الأمريكية تقترض 164.8 مليار دولار لتفادي كارثة الإفلاس

البلاد – وكالات

لجأت البنوك الأمريكية إلي الاقتراض لتفادي كارثة الإفلاس، حيث بلغت قيمة القروض التي تحصلتا عليها البنوك قرابة 164.8 مليار دولار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال أسبوع، في علامة على تزايد ضغوط التمويل عقب انهيار “سيليكون فالي بنك”.

وكشفت البيانات التي نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنوك اقترضت 152.85 مليار دولار عبر برنامج “نافذة الخصم” – وهي أداة تقليدية لإمداد البنوك بالسيولة قصيرة الأجل – خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس، ما يُعد مبلغًا قياسيًا، مقابل 4.58 مليار دولار في الأسبوع السابق عليه.

كان أعلى مبلغ اقترضته البنوك من الفيدرالي على الإطلاق سابقًا هو 111 مليار دولار خلال الأزمة المالية في 2008.

وأظهرت البيانات أيضًا أن المصارف اقترضت ما قيمته 11.9 مليار دولار من “الفيدرالي” بموجب برنامج التمويل المؤقت للبنوك والذي تم إطلاقه يوم الأحد.

وإجمالا، يُظهر الائتمان الممنوح من خلال برنامجي المساندة أن النظام المصرفي لا يزال هشًا، ويواجه نزوح الودائع عقب انهيار “سيليكون فالي بنك” في كاليفورنيا و”سيجنتشر بنك” في نيويورك الأسبوع الماضي.

بلغ إجمالي ما تم توفيره من أشكال الائتمان الأخرى 142.8 مليار دولار خلال الأسبوع، ما يعكس الإقراض من جانب مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية لتوفير التمويل قصير الأجل لصالح “سيليكون فالي بنك” و”سيجنتشر بنك.”