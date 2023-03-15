في قرار تاريخي غير مسبوق في رئاسة الحرمين  ..الرئيس العام :  تحويل  عقود   المتعاقدين إلى عقود سنوية.. تعظيم الاستفادة من الخبرات والكفاءات ..

مكة المكرمة : البلاد

حقق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رغبة موظفي العقود ، بتحويل عقودهم المتعاقدين إلى عقود سنوية في قرار تاريخي قوبل بالتقدير والثناء والترحاب، خصوصا والرئاسة على مقربة من شهر من رمضان المبارك دعماً للكفاءات الوطنية وتقديراً لجهودهم الملموسة في تجويد منظومة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين والحجاج .

حريصون على تطوير الاعمال الادارية

و أكد معالي الرئيس العام أن التوجيه تحويل موظفي العقود المتعاقدين إلى عقود سنوي يأتي، في إطار حرص الرئاسة على تطوير أعمالها الإدارية والفنية والتقنية والخدمية والتوجيهية والعلمية، للاستفادة من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية في خدمة الحرمين الشريفين على تأدية مهامهم وأعمالهم ورسالتهم بكل مهنية ودقة واحترافية، تتوافق مع مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وتحقيق أهداف خطة الرئاسة التطويرية (٢٠٢٤)، التي جاءت لتحقيق ورؤية المملكة (٢٠٣٠). وخاطب معالي الرئيس العام في كلمته التي وجهها لجميع العاملين والعاملات ببذل المزيد من العطاء والاهتمام، بعد أن شرفهم الله -عز وجل- بخدمة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.

سعادة وفرح في اوساط المنسوبين

وقوبل توجيه معالي الرئيس العام بالترحاب والثناء خصوصا ان القرار جاء والرئاسة على مقربة من شهر رمضان المبارك وهو الامر الذي سيحفز الموظفين للعطاء وسيدعم للكفاءات الوطنية وياتي في اطار التقدير لجهودهمً الملموسة في تجويد منظومة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين والحجاج..

الحميدي : دعم الكفاءات هدف رئيسي

من جهته رفع وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والموارد البشرية الأستاذ عمر بن عبدالعزيز الحميدي شكره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حفظه الله بعد توحيد معاليه بتحويل عقود المتعاقدين إلى عقود سنوية دعماً للكفاءات المؤهلة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف سعادته أن هذا القرار يأتي من حرص معاليه على الاهتمام بالكفاءات المؤهلة المتميزة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق خطة الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في دعم وتتويج الشباب وتعزيز التميز التشغيلي . واعتبر سعادة ان معالي الرئيس العام كان ولايزال وسيظل حريصا على ايلاء ملف عقود المتعاقدين جلّ اهتمامه مؤكدا ان قرار معاليه حفظه الله قوبل بالترحاب والتقدير لدى جميع منسوبي الرئاسة خصوصا ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك الامر الذي سيحفز الموظفين بتعظيم العطاء لخدمة القاصدين .

وفي الختام رفع الحميدي شكره لولاة أمرنا الميامين حفظهم الله ورعاهم على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، والشكر موصول إلى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأن يجزيهم خير الجزاء على كل ما يقدمونه من دعم لامحدود لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة.