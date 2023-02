10 ملايين ريال قيمة جوائز مسابقات “بيبان 23” في ريادة الأعمال والابتكار

البلاد : متابعات

أعلن ملتقى “بيبان 23” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن إطلاق أكثر من 13 مسابقة وهاكاثون بجوائز تفوق قيمتها 10 ملايين ريال؛ بهدف تحفيز الشركات الناشئة لإبراز المشاريع الريادية، والإسهام في تطوير وبناء حلول مبتكَرة تعالج التحديات المختلفة، وذلك خلال فترة انعقاده من 9 – 13 مارس 2023، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ويهدف “بيبان 23” الذي يقام تحت شعار “فرص تصنع الريادة” من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز ريادة الأعمال التقنية، والعمل على اكتشاف القدرات الرقمية للشباب والشابات، وتنمية وتطوير أفكارهم، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وكذلك السعي لترسيخ قيمة العمل الجماعي وروح الفريق؛ لجلب الأفكار الخلاقة والابتكارات التقنية الجديدة وتنظيمها والعمل على تمكينها.

وتشمل الجوائز: جائزة كأس العالم لريادة الأعمال، وجائزة الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز لريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة، وجائزة She is next بالتعاون مع Visa، ومسابقة KPMG السنوية، وإطلاق مسابقة Women in tech، بالإضافة إلى إعلان جائزة “ابتكر” السنوية.

كما تتضمن المسابقات: تحدي رقمنة تجربة العميل في القطاع العقاري، وإطلاق تحدي الأمن السيبراني بالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، ومسابقة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وحرب الروبوتات، ومسابقة “عزومة”، والبحث عن الروبوت من خلال العالم الافتراضي في مراكز ذكاء، وميدان للبرمجة، ومسابقة quiz U للتوظيف من شركة “عقول”.

وتضم الهاكاثونات إقامة هاكاثون الروبوتات، وهاكاثون سايبرثون ذكاء، فيما تحتوي الإطلاقات على إطلاق ذكاء بلس، وإطلاق تطبيق link، وإطلاق مختبر الابتكار الرياضي مع نادي الهلال السعودي، وإطلاق اتفاقية PT way، وإطلاق مركز ابتكار البريد السعودي، وإطلاق مسابقة UN، وإطلاق أسبوع الابتكار.

فيما تخوض الفِرَق المشاركة من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة العديد من الورش التدريبية والمحاضرات وجلسات العصف الذهني وتمارين عملية يقدمها متحدثون مختصون في ريادة الأعمال والابتكار من خلال “بيبان 23″، مروراً بعرض المشروعات المبتكَرة المتنافسة أمام لجان التحكيم وخبراء وشركاء الأعمال، وانتهاءً باختيار المشروعات الفائزة وفق معايير محددة.

يُذكر أن ملتقى بيبان 23 الذي سينطلق في التاسع من شهر مارس ولمدة 5 أيام يستقطب أكثر من 500 رائد أعمال، ويجمع أكثر من 120 جهة ممكِّنة وداعمة؛ بهدف تعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها، بما يحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م عبر رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.