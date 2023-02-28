سعود بن جلوي يزور إصلاحية جدة

جدة : البلاد

زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم, إصلاحية جدة، حيث كان في استقباله مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي القحطاني وعددًا من رؤساء المحاكم، ومديري القطاعات الحكومية المختلفة بالمحافظة.

واطلع سموّه خلال الزيارة على عرض مرئي اشتمل على البرامج التأهيلية والإصلاحية والتدريبية والأنشطة الثقافية التي تُقدَّم للنزلاء، كما تجوّل في مرافق الإصلاحية واستمع لشرح موجز عن الأنشطة داخل الصالات ومعامل الحاسب الآلي وسكن المستفيدين من النزلاء.

بعد ذلك تفقّد سمو محافظ جدة القاعات المعدّة للمحاكمات المرئية عن بُعد، والتي تُمكّن أصحاب الفضيلة القضاة من التواصل المباشر مع النزلاء والنزيلات من خلال دوائر تلفزيونية للنظر في قضاياهم.

وشملت زيارة سموّه مقر البيت العائلي حيث اطّلع فيها على ما يتم تقديمه من خدمات للمستفيدين أثناء زيارة ذويهم.

يُذكر أن ما تقدمه المديرية العامة للسجون من تقنيات وبيئة صحية وبرامج تدريبية للنزلاء، أهّلتهم للاندماج في المجتمع وأن يكونوا لبنة صالحة لخدمة دينهم ووطنهم